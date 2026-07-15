Liam Gallagher felicitó a Argentina por llegar a la final y criticó el estilo de Inglaterra: "Nos falta calle"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante británico Liam Gallagher, voz de Oasis, volvió a ser protagonista en el Mundial 2026. Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en Atlanta, publicó mensajes en su cuenta de X felicitando al equipo de Lionel Scaloni y reconociendo que "el mejor ganó".

Al mismo tiempo, lanzó una crítica hacia el estilo de juego de Inglaterra, al que acusó de haberse vuelto demasiado técnico y de haber perdido la esencia "callejera" que, según él, es necesaria para conquistar un título mundial.

Reconoce la superioridad de Argentina

Gallagher, a través de su cuenta oficial de X, sorprendió a sus seguidores con un tono respetuoso hacia la selección argentina, destacando la justicia del resultado y el mérito del equipo de Scaloni.

"Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial, felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, ¡hacia adelante y de lado! LG x".

Inglaterra debe volver "callejero"

En paralelo, el músico también aprovechó para reflexionar sobre el presente del fútbol inglés, cuestionando la falta de espontaneidad y de un espíritu callejero en el juego, que podría haber cambiado el resultado en la cancha.

"Inglaterra no ganará un Mundial hasta que nos volvamos callejeros y eso vale para los entrenadores, todo se ha vuelto demasiado técnico, deja que los chicos corran libres".

Sus palabras generaron debate entre aficionados al fútbol y su seguidores, que interpretaron el mensaje como una crítica directa a la estructura rígida y excesivamente táctica del fútbol inglés actual, vista durante el encuentro con un juego más defensivo tras el primer tanto, sin arriesgar a ampliar la diferencia, lo que finalmente terminó en la remontada 2-1 de Argentina en los minutos finales.

El público no olvida

Sin embargo, las publicaciones de Gallagher fueron ampliamente compartidas y comentadas en redes sociales. Varios usuarios celebraron su reconocimiento a Argentina, pero otros le recordaron sus polémicos mensajes previos contra rivales como México, cuando llegó a pronosticar una goleada inexistente de 5-0. Aunque ese episodio no fue el centro de la conversación esta vez, quedó como telón de fondo en las respuestas que recibió.

Con sus mensajes, Liam Gallagher buscó dar un gesto de respeto, pero su crítica a Inglaterra abrió un nuevo frente de discusión sobre el estilo de juego y la necesidad de optar por el riesgo y la espontaneidad. El cantante, fiel a su estilo provocador, se mantiene en el centro de la conversación global, esta vez con un tono que combina reconocimiento y cuestionamiento.