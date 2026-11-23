23/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Guardia Revolucionaria de Irán dio a conocer que tres barcos petroleros que viajaban por el estrecho de Ormuz bajo escolta de los Estados Unidos, resultaron afectados al chocar con minas navales. Debido a las explosiones, las naves quedaron envueltas en llamas en diferentes puntos del paso marítimo.

Barcos eran "infractores"

De acuerdo al comunicado que la fuerza militar iraní compartió, los navíos "infractores" circulaban por un espacio restringido bajo la protección desde el aire de aviones estadounidenses. Empero, esto no evitó que impacten contra artefactos explosivos autónomos colocados en el mar para impedir el libre tránsito de algunas embarcaciones.

"Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria: En las últimas horas, 3 petroleros infractores en las aguas del estrecho de Ormuz, mientras estaban bajo cobertura y escolta aérea extensa del ejército invasor de Estados Unidos, sufrieron una explosión y un incendio extremadamente intenso debido a la colisión con minas navales" reza el texto.

🔴 انفجار ۳ نفتکش متخلف در تنگهٔ هرمز نیروی دریایی سپاه: در ساعات گذشته ۳ نفتکش متخلف در آب‌های تنگهٔ هرمز درحالی که تحت پوشش و اسکورت هوایی گستردهٔ ارتش متجاوز آمریکا قرار داشتند براثر برخورد با مین‌های دریایی، دچار انفجار و آتش‌سوزی بسیار شدید شدند. https://t.co/Q3K2Z1T2Ud — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) November 23, 2026

En un comunicado difundido por la agencia semioficial iraní Fars, se menciona que estos sucesos ocurrieron dos puntos: uno en la costa sur y los otros dos en el este del estrecho. Señala además, que la escolta aérea no pudo impedir los accidentes y que en las próximas horas se publicarán imágenes de las naves siniestradas.

Por último, el CGRI recuerda que el estrecho de Ormuz no es un lugar para probar rutas no autorizadas, ni para ignorar advertencias marítimas. Advierte a las embarcaciones que la escolta norteamericana no sustituye el cumplimiento de normas y que ante cualquier caso de violación o cooperación con fuerzas agresoras, la respuesta será firme.

Tensión en el estrecho de Ormuz

Desde que a finales de febrero la escalada militar en el golfo Pérsico se intensificó y Teherán tomó la decisión de frenar el tránsito en este paso marítimo, por donde transitan embarcaciones que distribuyen combustibles a diversos países. Para remediarlo, Estados Unidos envió aviones a bases aliadas en la zona.

Cabe señalar que los principales países afectados por la medida de Teherán son China, India, Japón y Corea del Sur. En el caso del Perú, la afectación se produce por el encarecimiento de las importaciones, lo que presiona al alza los costos de transporte, la logística y los precios de alimentos y productos básicos.

Un nueva incursión prohibida de barcos petroleros en el estrecho de Ormuz ha dejado tres naves afectadas, tras chocar con minas navales y sufrir incendios. Así lo dio a conocer este lunes la Guardia Revolucionaria de Irán, a través de un comunicado.