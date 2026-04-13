Marina de Guerra advierte oleajes de hasta moderada intensidad: Entérate desde cuándo se registrará en el litoral

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta moderada intensidad en el litoral peruano para esta semana de abril.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 14-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la tarde del martes 14 hasta el lunes 20 de abril. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo del oleaje ligero del suroeste será desde la tarde martes 14, incrementando a nivel moderado desde la mañana del miércoles 15 y disminuyendo nuevamente a ligero en la mañana del jueves 16 abril.

Con referente al litoral centro (al sur de Salaverry hasta Chancay), el oleaje ligero se registrará desde la mañana del martes 14, elevándose a moderado desde la mañana del miércoles 15 y volviendo a ligero por la mañana del jueves 16 abril.

En la zona que va al sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero del suroeste incrementará a moderado desde la tarde del martes 14 y regresando a ligero en la tarde del viernes 17 abril.

Para el litoral sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje ligero del suroeste incrementará a nivel moderado desde la mañana del martes 14 y volviendo a ligero durante la tarde del viernes 17 del presente mes.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Aviso Especial de Oleaje N.º 14-26.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.