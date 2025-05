Fuga en 'Maranguita': Abogado de trabajadores detenidos cuestiona a PRONACEJ por falta de seguridad

La madrugada del viernes 2 de mayo, seis internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como 'Maranguita', lograron fugarse utilizando una soga improvisada con jeans y telas.

El hecho encendió las alarmas sobre las condiciones de seguridad en el recinto y motivó la detención de varios trabajadores del centro, quienes ahora enfrentan acusaciones por presunto favorecimiento en la huida.

En respuesta, el abogado defensor de los trabajadores detenidos salió a rechazar las acusaciones y apuntó directamente a fallas estructurales y de gestión por parte del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), entidad del Ministerio de Justicia encargada del centro.

"Desde el punto de vista legal, hicieron su función como educador. Yo creo que ahí faltaron mayores herramientas para cumplir su labor, que el propio Pronacej no ha brindado. Lo que se escuchó decir en la mañana solo fue que ellos fueron cómplices, que favorecieron, pero no hay ningún elemento que lo pruebe, al Pronacej deberían preguntarle por qué no destinó más educadores al patio, donde debieron haber 10 y solo había 4. Tampoco había suficientes agentes de seguridad", aseguró el abogado.