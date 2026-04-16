¿Fuiste miembro de mesa? AQUÍ el LINK para registrarte y cobrar los S/165, según la ONPE

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, miembro de mesa! La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) implementó una plataforma en que podrás registrarte para cobrar la compensación económica de S/165 por cumplir tu rol en las Elecciones Generales 2026.

Miembros de mesa podrán cobrar su compensación

En el último fin de semana, precisamente el 12 de abril se llevó a cabo las Elecciones 2026 para elegir al próximo presidente del Perú, así como vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. La jornada tuvo algunos contratiempos por fallas logísiticas lo que conllevó a elecciones extraordinarias al día siguiente, el lunes 13 de abril.

En medio de los cuestionamientos al jefe de la ONPE por las demoras en las instalaciones de mesas de sufragios en algunos centros de votación en Lima por falta de material electoral, surge una buena noticia para quienes ejercieron el rol de miembros de mesa.

El organismo electoral dio a conocer la plataforma en que este grupo de ciudadanos podrá registrarse para recibir su compensación económica de S/165, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, que enfatiza que tienen derecho al pago de una retribución equivalente a 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Recuerda que tanto quienes fueron sorteados miembros de mesa como quienes asumieron su función de forma voluntaria, ante la ausencia de alguno de los miembros (titular o suplente) de su mesa de sufragio, recibirán ese monto.

Miembro de mesa: Así podrás registrarte y cobrar los S/165

Según se dio a conocer, los ciudadanos sorteados como miembros de mesa titular o suplente que sí llegaron a cumplir esta labor en las elecciones 2026, tienen hasta las 6:00 p.. del viernes 17 de abril para registrarse en la plataforma de Compensación Económica para Miembros de Mesa (CEMM).

Seguidamente, sigue los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente ENLACE.

Validad tu identidad colocando tu número de DNI , dígito de verificación y fecha de nacimiento.

colocando tu , dígito de verificación y fecha de nacimiento. Elige entre las modalidades de pago disponibles (depósito bancario, billetera digital o cobro presencial en Banco de la Nación) para cobrar el monto de S/165.

Elecciones 2026: Pasos para miembros de mesa voluntarios

En el caso de los electores que en el día de los comicios estuvieron en la cola de votación y tuvieron que cumplir el rol de miembros de mesa, pese a no haber sido sorteados, podrán cobrar los S/165 de manera presencial en el Banco de la Nación.

El cronograma de pagos será establecido por dicha entidad bancaria, según precisó la ONPE, actualmente liderada por Piero Corvetto. Cabe destacar que la compensación también aplica para quienes cumplieron la función de miembros de mesa el lunes 13 de abril.

Así que si fuiste miembro de mesa en las Elecciones 2026, recuerda que la ONPE ya inició el pago de la compensación económica. Ingresa a la plataforma oficial con tu DNI para solicitar el pago S/165.