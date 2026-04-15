Elecciones 2026: Las TRES sanciones que recibirías por no pagar tu MULTA electoral

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si no votaste en las Elecciones 2026 o no cumpliste tu labor como miembro de mesa, ten en cuenta las tres sanciones que podrías recibir si no pagaste tu multa electoral. Conoce cómo saber si tienes una deuda pendiente con solo el número de tu DNI.

Multas por no votar en Elecciones 2026

El 12 de abril se realizaron los comicios para elegir al presidente del Perú, vicepresidente, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. Sin embargo, en medio de la jornada electoral, se presentaron fallas logísticas, por lo cual se dispuso elecciones extraordinarias para el día siguiente con el objetivo de que los electores y miembros de mesa afectados puedan cumplir con su deber cívico.

Sin embargo, pese a que se brindó la posibilidad de acudir a sus respectivos centros de votación para sufragar, algunos ciudadanos optaron por no participar de los comicios, por lo cual, deberán recibir una multa electoral, el cual será según el distrito en el que viven:

En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).

la multa es de S/110 (2% de la UIT). En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).

la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT). En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).

Mientras que los miembros de mesa que no cumplieron con su rol deberán pagar la multa de S/275. En ese marco, surge una nueva interrogante entre los peruanos: ¿qué pasa si no pago la multa por no ir a votar?

Multas para electores y miembros de mesa por no votar.

¿No pagaste la multa electoral? Esto podría pasar

Pues bien, en caso no fuiste a votar y no pagaste tu multa electoral podrías tener algunas consecuencias: quedar registrado como omiso, lo que acarrea diversas sanciones o limitaciones administrativas, entre ellas estas tres más importantes:

Imposibilidad de realizar trámites en entidades públicas.

en entidades públicas. Dificultades para obtener documentos oficiales.

Restricciones en gestiones administrativas ante el Estado.

Asimismo, de acuerdo a la normativa vigente, también tendrías las siguientes restricciones: no podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, no podrás inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete o ser nombrado funcionario público.

Finalmente, toma en cuenta que si no cumples tu deber electoral en las dos vueltas de una elección presidencial, serás multado dos veces. Así que toma tus precauciones.

¿Cómo saber si tienes una multa electoral?

Para saber si tienes multas pasadas por no votar en las elecciones, solo sigue los siguientes pasos, según el JNE:

Ingresar a la página del JNE a través de este LINK.

Digita el número de tu DNI, acepta los términos del sistema e ingresar el código captcha.

Revisar el detalle de las infracciones, si las hubiera, y el monto total a pagar.

Realizar el pago mediante Págalo.pe, el Banco de la Nación o en las oficinas autorizadas del JNE.

De esa forma se resalta que no pagar tu multa por no votar en las Elecciones 2026 no solo implica una deuda económica, sino también una serie de sanciones o restricciones que afectan trámites clave en tu día a día.