Gobierno declara en emergencia el sector textil por 120 días ante caída de producción y competitividad

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno declaró en emergencia el Sector Textil y Confecciones debido al deterioro de sus principales indicadores productivos y competitivos, así como a los riesgos que enfrenta ante la eventual intensificación del fenómeno El Niño.

Gobierno declara en emergencia sector textil

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 014-2026-PRODUCE y de acuerdo con la norma, entre 2018 y 2025, el valor agregado generado por la industria textil y de confecciones pasó de S/ 5765 millones a S/ 5482 millones, lo que representa una reducción de casi el 5 %.

"Declarar en emergencia el Sector Textil y Confecciones por el plazo de ciento veinte (120) días calendario, contado a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo", expresó el documento.

Dicha situación se agravó durante el 2026. Entre enero y julio, la producción del sector textil y confecciones se contrajo 9,9 % frente al mismo periodo del año anterior. La industria textil registró una caída de 5,4 %, mientras que el rubro de confecciones disminuyó 12,7 %.

¿Cuáles serán las medidas tomadas por el Gobierno ante la situación?

Entre las principales medidas previstas, el Ministerio de Producción contempla el lanzamiento de un programa temporal de garantía crediticia y brindará asistencia técnica especializada a las MYPE del sector para mejorar sus procesos productivos, calidad y gestión empresarial.

Además, se fortalecerán sus capacidades para participar en compras públicas y se desarrollarán ruedas de negocio vinculadas a la demanda de uniformes escolares. También se impulsarán espacios de comercialización, marketing digital, desarrollo de marcas y acceso a nuevos mercados, incluyendo acciones en el entorno de Gamarra.

Riesgo por fenómeno El Niño

El decreto también advierte que la situación podría agravarse por el fenómeno El Niño Costero. Según el Comunicado Oficial ENFEN N.° 17-2026, emitido el 28 de septiembre, se mantiene la alerta, cuya presencia podría prolongarse hasta el otoño de 2027.

Según el Ejecutivo, estos eventos climáticos podrían generar interrupciones en las cadenas de abastecimiento y distribución, restricciones logísticas, daños en infraestructura y dificultades para mantener las operaciones.

La norma recuerda que en 2023, en un contexto marcado por los efectos de El Niño, el PBI de la industria textil y confecciones cayó 20,2 %.

Finalmente, ante este escenario, el Gobierno sostiene que la declaratoria de emergencia de 120 días, busca generar condiciones para la reactivación, productividad y competitividad del sector textil y confecciones, siguiendo una serie de medidas que les ofrezcan herramientas a los empresarios.