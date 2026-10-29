Fiscalía archivó investigación contra cuatro menores en caso Liceo Naval: "No es definitivo", según abogado

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión hizo un análisis sobre el archivamiento de la investigación fiscal a los cuatro adolescentes que estaban involucrados en el caso de abuso sexual contra otro joven del Liceo Naval. En ese sentido, precisó que el caso no está archivado en su totalidad, debido a que los internos en Maranguita siguen con proceso abierto.

El archivamiento de la pesquisa no es definitivo

De acuerdo a lo explicado por el letrado, esta investigación era en un principio en contra de diez menores y a partir del avance de las pesquisas y un pronunciamiento de la jueza encargada del control esclarecimiento de los hechos, se decidió que ya no proceda esta misma contra cuatro escolares del Liceo Naval Almirante Guise.

"El caso no se ha caído, no es que se haya archivado en general, sino que únicamente. No significa que el archivo sea definitivo, de hecho en lo que ha ido compartiendo en el transcurso del día también se señala dentro de ese documento que en tanto la Fiscalía encuentre una evidencia nueva que pueda comprometer a cualquiera de los cuatro, participan como testigos, con la Fiscalía podría volverlos a incluir como imputados", refirió.

Ministerio Público archiva investigación en el caso Liceo Naval

Este jueves, 29 de octubre, La Séptima Fiscalía Provincial de Familia de Lima Centro dispuso el archivo de la investigación que se llevaba contra cuatro menores de edad de los diez que estaban involurados en el citado caso de agresión sexual contra un escolar de 16 años del centro educativo de San Borja.

Según estipula la resolución fiscal, los actos de la investigación que se recogieron no han sido suficientes para determinar la responsabilidad de los adolescentes en la presunta infracción a la ley penal contra la libertad sexual en agravio de otro menor de edad.

Además, señala la sola presencia de los jóvenes en el vehículo donde aconteció el acto de agresión sexual en perjuicio de la víctima "no resulta suficiente para sostener un cargo de autoría o partícipes del hecho".

En ese sentido, el texto judicial determina que no existen elementos de convicción suficientes para requerir la apertura de un proceso contra los menores de edad que están involucrados. "En consecuencia, archívese los presentes actuados", refiere.

En conclusión, el abogado penalista Andy Carrión sostuvo que el archivamiento de la investigación contra cuatro menores en el caso Liceo Naval no es definitivo debido a que los internos en Maranguita siguen con proceso abierto.