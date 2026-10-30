Segunda vuelta regional 2026: JNE establece el 23 como fecha límite para recuento de votos

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El proceso electoral de 2026 tiene nuevas fechas definidas para resolver las controversias relacionadas con los resultados y avanzar hacia la proclamación de las autoridades electas.

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó una serie de disposiciones que establecen los plazos para el recuento de votos durante la Segunda Elección Regional (SER) 2026 y fijan lineamientos para culminar las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) realizadas el pasado 4 de octubre.

El Pleno del JNE publicó el Acuerdo de fecha 29 de octubre mediante el cual brindó varios lineamientos para la oportuna proclamación y entrega de credenciales a las autoridades elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026. https://t.co/TMpoZb8Z7l — JNE Perú (@JNE_Peru) October 30, 2026

De acuerdo con el organismo electoral, las audiencias de recuento de votos que se desarrollen en los jurados electorales especiales (JEE) deberán efectuarse, como máximo, hasta el 23 de diciembre de 2026.

Esta disposición busca ordenar las actuaciones pendientes dentro del calendario electoral y permitir que las instancias correspondientes resuelvan los casos que requieran una revisión de los sufragios.

Asimismo, el pleno determinó que las actas observadas durante la Segunda Elección Regional deberán ser entregadas a los respectivos JEE hasta el 13 de diciembre. De esta manera, las autoridades electorales contarán con un plazo establecido para recibir la documentación que necesita ser evaluada antes de continuar con las siguientes etapas del procedimiento.

23 de diciembre de 2026 será la fecha límite

Segunda vuelta regional: ¿qué pasará si se produce un empate?

Entre las disposiciones aprobadas por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones también se contempla el procedimiento para resolver posibles empates durante el proceso electoral.

Según el artículo 13 de la Ley de Elecciones Municipales, Ley N.° 26864, cuando dos candidaturas obtienen igual votación, la controversia se resuelve mediante un sorteo entre las opciones que alcanzaron el mismo resultado.

Al respecto, el JNE consideró necesario establecer un criterio uniforme para que los jurados electorales especiales (JEE) apliquen este mecanismo de manera homogénea. Por ello, mediante un acuerdo del pleno, se determinó que el sorteo se realizará utilizando una moneda al aire , con el objetivo de garantizar la claridad y equidad del procedimiento.

Para llevar a cabo esta modalidad, se empleará una moneda de S/1.00. De esta manera, el resultado del lanzamiento permitirá resolver el empate bajo un mecanismo previamente establecido, evitando diferencias en la aplicación del procedimiento entre los distintos jurados electorales especiales.

Procedimiento para resolver posibles empates

Esta medida forma parte de los lineamientos adoptados por el organismo electoral para atender las situaciones que puedan surgir durante la definición de los resultados. Así, el JNE busca que los JEE cuenten con reglas claras para resolver los casos de empate y garantizar que el procedimiento se desarrolle de forma uniforme y transparente.

Las disposiciones del JNE establecen fechas concretas para el recuento de votos y la presentación de actas observadas, además de incorporar medidas para resolver eventuales empates y revisar las proclamaciones electorales.

El cumplimiento de estos lineamientos será importante para avanzar en la conclusión de los procedimientos pendientes y formalizar la entrega de credenciales a las autoridades elegidas.