Partidos de HOY, viernes 30 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 30/10/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este viernes 30 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en el fútbol sudamericano como en las mejores ligas de Europa, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la LaLiga HOY
Se juega la décimo primera fecha de la Liga Española, hay un partido programado:
- 3:00 p.m. | Villarreal vs. Espanyol — Dsports
Partidos del Brasileirao HOY
La pelota también rodará en la jornada 33 de la primera divisón de Brasil, hay un partido programado:
- 6:00 p.m. | Corinthians vs. Mirassol — Fanatiz
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
En Argentina, hay un partido programado de pronóstico reservado:
- 5:00 p.m. | Estudiantes Río Cuarto vs. Gimnasia y Esgrima LP — Disney+
- 5:00 p.m. | Huracán vs. Tigre — Disney+
- 7:15 p.m. | Sarmiento vs. Rosario Central — Disney+
- 7:15 p.m. | Racing vs. Aldosivi — Disney+
Partidos de la Bundesliga HOY
Inicia la octava fecha del campeonato alemán, hay un partido programado:
- 2:30 p.m. | SV Elversberg vs. Mainz 05 — Disney+
Partidos de Ligue One HOY
El balón rodará en la quinta fecha del torneo francés, hay un partido programado:
- 1:00 p.m. | Le Havre vs. PSG — Disney+
- 1:00 p.m. | Nice vs. Stade Rennais — Disney+
- 3:05 p.m. | Lille vs. Lens — Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
En Colombia, hay dos partidos programados de la zona media y baja de la tabla:
- 4:00 p.m. | Deportivo Pereira vs. Jaguares FC — WinSports
- 8:05 p.m. | Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto — WinSports
Partidos de la Primera de Chile HOY
En el sur del continente, hay un partido programado pendiente:
- 5:00 p.m. | Colo Colo vs. Universidad de Concepción — TNT Sports
- 5:00 p.m. | Coquimbo Unido vs. Unión Calera — TNT Sports
Este viernes 30 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.