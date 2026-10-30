Partidos de HOY, viernes 30 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este viernes 30 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en el fútbol sudamericano como en las mejores ligas de Europa, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la LaLiga HOY

Se juega la décimo primera fecha de la Liga Española, hay un partido programado:

3:00 p.m. | Villarreal vs. Espanyol — Dsports

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 33 de la primera divisón de Brasil, hay un partido programado:

6:00 p.m. | Corinthians vs. Mirassol — Fanatiz

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay un partido programado de pronóstico reservado:

5:00 p.m. | Estudiantes Río Cuarto vs. Gimnasia y Esgrima LP — Disney+

Disney+ 5:00 p.m. | Huracán vs. Tigre — Disney+

Disney+ 7:15 p.m. | Sarmiento vs. Rosario Central — Disney+

Disney+ 7:15 p.m. | Racing vs. Aldosivi — Disney+

Partidos de la Bundesliga HOY

Inicia la octava fecha del campeonato alemán, hay un partido programado:

2:30 p.m. | SV Elversberg vs. Mainz 05 — Disney+

Partidos de Ligue One HOY

El balón rodará en la quinta fecha del torneo francés, hay un partido programado:

1:00 p.m. | Le Havre vs. PSG — Disney+

— Disney+ 1:00 p.m. | Nice vs. Stade Rennais — Disney+

— Disney+ 3:05 p.m. | Lille vs. Lens — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

En Colombia, hay dos partidos programados de la zona media y baja de la tabla:

4:00 p.m. | Deportivo Pereira vs. Jaguares FC — WinSports

— WinSports 8:05 p.m. | Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto — WinSports

Partidos de la Primera de Chile HOY

En el sur del continente, hay un partido programado pendiente:

5:00 p.m. | Colo Colo vs. Universidad de Concepción — TNT Sports

TNT Sports 5:00 p.m. | Coquimbo Unido vs. Unión Calera — TNT Sports

Este viernes 30 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.