INPE realiza trabajos de seguridad en penales del norte ante posibles intensas lluvias por fenómeno El Niño

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las acciones frente al fenómeno El Niño, el INPE ha reforzado la seguridad en penales del norte como Tumbes, Sullana y Piura, com la finalidad resguardar los establecimientos de las posibles intensas lluvias por la emergencia climatológica que afectará especialmente este sector del territorio nacional.

INPE refuerza seguridad en penales del norte del Perú

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó inspecciones en tres establecimientos penitenciarios del norte del país para verificar los trabajos preventivos frente a posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño. Las intervenciones se desarrollaron en los penales de Tumbes, Mujeres Sullana y Piura, con el objetivo de identificar riesgos y reforzar las condiciones de seguridad.

"El INPE, a través de la Unidad Funcional de Gestión del Riesgo de Desastres, inspeccionó los establecimientos penitenciarios de Tumbes, Mujeres Sullana y Piura para evaluar las condiciones de sus instalaciones ante posibles lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño", afirmó la publicación.

La supervisión estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Gestión del Riesgo de Desastres del INPE, cuyos equipos técnicos recorrieron las instalaciones penitenciarias para evaluar las acciones que se vienen ejecutando y comprobar el avance de las medidas de prevención ante la emergencia climática.

¿Qué medidas busca implementar el INPE frente a las lluvias?

Los trabajos preventivos que se busca ejecutar en la zona norte del Perú tienen como finalidad reducir los riesgos que podrían ocasionar las lluvias intensas en la infraestructura de los establecimientos penitenciarios. Por ello, se requiere evitar posibles inundaciones que comprometan el funcionamiento de los recintos y las condiciones de seguridad.

Estas acciones también apuntan a preservar el orden interno y proteger la integridad de las personas privadas de libertad, así como del personal penitenciario.

En ese sentido, el INPE considera fundamental fortalecer la preparación de los penales frente a eventos climáticos adversos, especialmente en las regiones que podrían verse afectadas por precipitaciones de mayor intensidad debido al fenómeno El Niño.

INPE busca garantizar la continuidad de las operaciones penitenciarias

A través de estas inspecciones, el organismo penitenciario busca reforzar su estrategia de gestión preventiva del riesgo de desastres y mejorar la capacidad de respuesta de los establecimientos ante posibles emergencias.

Finalmente, el INPE señaló que estos trabajos de seguridad en los penales del norte permitirán priorizar las intervenciones necesarias para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y garantizar la continuidad de las operaciones. Con ello, la institución busca mantener condiciones adecuadas ante posibles intensas lluvias por fenómeno El Niño