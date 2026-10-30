Callao: Atacan a balazos un bus de transporte público y dejan herido a conductor de la empresa 'JD'

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque armado contra el transporte público se registró en la provincia constitucional del Callao. Esta vez, dos sujetos dispararon contra la cabina de un bus de la empresa de transportes JD, dejando gravemente herido al conductor, quien tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

El atentado ocurrió durante la noche del último jueves en la avenida Pérez Salom. Según información preliminar recogida por Exitosa, dos individuos armados llegaron caminando hasta el lugar, apuntaron directamente hacia la cabina del vehículo y realizaron varios disparos. Tras perpetrar el ataque, ambos sujetos escaparon con rumbo desconocido.

La víctima, un hombre de 42 años que lleva más de dos décadas trabajando para la empresa, recibió impactos de bala en el hombro y el tórax. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece bajo atención médica. De acuerdo con la información preliminar, su estado de salud es estable.

Por su parte, los familiares del conductor manifestaron su preocupación y señalaron que la empresa habría sido víctima de constantes extorsiones. Uno de ellos brindó detalles sobre la situación del trabajador: "Ahorita está Emergencias en el hospital Carrión. Las balas le ha caído en el hombro y el tórax. Ahorita está en que piden los papeles para que cubra el gasto y todo está aquí en el carro (...) había una banda quienes le estaban pagando, pero algo está pasando por qué ha pasado esto de acá. No sabemos nada mal del estado de salud".

El caso quedó a cargo de la comisaría de Ramón Castilla. Asimismo, peritos de Criminalística llegaron a la escena para recoger evidencias e iniciar las diligencias que permitan identificar y capturar a los responsables de este nuevo ataque contra el transporte público en el Callao.