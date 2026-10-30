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Tras ataque armado

Crimen en Piura: acaban con la vida de tres miembros de una familia y un cuarto integrante queda grave

Un ataque armado registrado en Chiclayito, Piura, dejó como saldo a tres integrantes de una familia fallecidos y a un cuarto miembro gravemente herido. Las autoridades ya investigan el hecho de sangre.

Acaban con la vida de cuatro personas en Piura
Acaban con la vida de cuatro personas en Piura (Composición Exitosa)

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 30/10/2026

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Un ataque armado registrado en Chiclayito, Piura, dejó como saldo a tres integrantes de la familia Goyes Herrero fallecidos y a un cuarto miembro gravemente herido. Las autoridades vienen investigando lo ocurrido.

Tres mienbros de una familia fueron asesinados

Las víctimas mortales perdieron la vida al interior de un vehiculo en el asentamiento humano Chiclayito del distrito de Castilla, en la citada región del norte del país. De acuerdo a testigos, las víctimas habrían sido atacadas por sujetos que iban a bordo de motocicletas.

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