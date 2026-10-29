Pensión 65 se incrementa a S/700 en noviembre: conoce AQUÍ cuándo podrás cobrar este nuevo monto

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de un amplío deabte, el Congreso de la República aprobó el crédito suplementario solicitado por el gobierno de Keiko Fujimori, el cual autoriza S/288 millones 522 mil 850 para financiar acciones frente al fenómeno El Niño y otras urgencias.

Tras ello el Poder Ejecutivo solo tiene que promulgar la ley para que las distintas medidas empiecen a ser aplicadas. Y una de ellas es el aumento del monto que entrega Pensión 65, de S/350 a S/700, que forma parte de las promesas que enumeró la mandataria en el inicio de su gestión.

Se incrementará pensión 65 a S/700 en noviembre

La subvención que se entrega a los adultos mayores en pobreza extrema estará destinada para 824 mil 351 beneficiarios, quienes podrán recibirla en el padrón de noviembre-diciembre.

Por lo tanto, el lunes 30 de noviembre se estaría ejecutando el pago y desde dicha fecha la pensión será de S/700. Este será el sexto pago del presente año que se dará en el pago en el Banco de la Nación.

Recordemos que el proyecto de Ley de crédito suplementario que se discutió y se aprobó la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República y después en el Pleno del Congreso determina este incremento en la Pensión 65 de S/350 a S/700.

"El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social remite una propuesta normativa que autoriza una subvención económica adicional extraordinaria de S/350 a favor de las personas usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65″, estipula el texto del proyecto presentado por el Ejecutivo.

¿Cómo puedo saber si soy beneficiario de pensión 65?

Aquellos usuarios interesados en cobrar el pago de Pensión 65 deberán acceder a la aplicación Yachaq, disponible tanto en dispositivos Android como en la plataforma virtual. Para ello deberán seguir los sguientes pasos:

Ingresar a la opción Ínformate aquí.

Deberás digitar el número de DNI del adulto mayor.

Posteriormente se tendrá que reproducir el código cuatro dígitos que aparecen en pantallas.

Finalmente has clic en la opción Buscar y listo.

Vale señalar que también en la app Yachaq, los usuarios también podrán obtener información sobre los requisitos para solicitar su afiliación al programa Pensión 65, además como otras dudas sobre la entrega de la subvención económica.

En conclusión, luego de que el Congreso de la República aprobó el crédito suplementario solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori el cual autoriza S/288 millones 522 mil 850, se podrá incrementar el monto de Pensión 65.