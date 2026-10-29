Migraciones: detienen a 12 personas por facilitar salidas ilegales de menores y alterar registros

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La denuncia fue presentada luego de que la institución identificara presuntas irregularidades en sus procedimientos de control migratorio. El caso pasó a manos de la Fiscalía, que dispuso diligencias para investigar las operaciones y determinar la participación de los trabajadores y policías involucrados.

Presunta organización facilitaba viajes irregulares a cambio de dinero

Los investigados habrían facilitado la salida del país de menores de edad que no contaban con las autorizaciones correspondientes. Estas acciones se habrían realizado mediante procedimientos irregulares en los controles migratorios, principalmente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Los implicados también habrían utilizado sus accesos al sistema para ingresar información falsa en el Registro de Información Migratoria (RIM). De esa manera, se simulaban movimientos de ciudadanos extranjeros que no estuvieron físicamente en los puestos de control habilitados para registrar sus ingresos o salidas.

Los presuntos pagos habrían oscilado entre 200 y 300 dólares por persona. Ese dinero habría sido entregado para facilitar los procedimientos irregulares, tanto en los casos vinculados con menores como en los registros de ciudadanos extranjeros.

La investigación comprende presuntos delitos de tráfico ilícito de migrantes agravado, atentado contra la integridad de datos informáticos, falsedad genérica y banda criminal. Las diligencias buscan reunir información sobre el funcionamiento de estas operaciones y la participación que habría tenido cada uno de los intervenidos.

La intervención policial y fiscal comenzó aproximadamente a la 1:45 a. m. del martes 27 de octubre. Los equipos realizaron allanamientos, descerrajes y registros domiciliarios en los cinco territorios incluidos en el operativo para recoger elementos relacionados con las actividades investigadas.

Migraciones denunció irregularidades registradas entre 2022 y 2025

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que detectó las irregularidades y presentó la denuncia ante el Ministerio Público. La entidad precisó que los hechos investigados corresponden a procedimientos de control migratorio realizados entre los años 2022 y 2025, periodo comprendido en las pesquisas.

Durante el megaoperativo, las autoridades incautaron computadoras portátiles, celulares y documentos presuntamente falsificados. Estos materiales serán revisados como parte de las investigaciones para identificar información relacionada con los movimientos migratorios registrados y las operaciones atribuidas a los detenidos.

📰 #NotaDePrensa | Denuncia que hizo #MigracionesPerú 🇵🇪 permitió la detención de 12 personas por presuntos delitos vinculados al tráfico ilícito de migrantes. La entidad articuló acciones con la @FiscaliaPeru para la celeridad de las investigaciones. 👉 https://t.co/FifXt7ArV6 https://t.co/twjjyZsYti — Migraciones Perú (@MigracionesPe) October 29, 2026

Asimismo, Migraciones anunció que fortalecerá sus mecanismos de supervisión, prevención y control interno para identificar posibles irregularidades y corregir las fallas detectadas. La entidad continuará entregando la información que soliciten el Ministerio Público y la Policía Nacional durante las investigaciones.

El operativo permitió detener preliminarmente a 12 personas, entre trabajadores y exservidores de Migraciones, además de un efectivo policial en situación de retiro. Las diligencias continúan para esclarecer los hechos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes y la presunta manipulación de los registros.