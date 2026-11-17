17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó los inconvenientes técnicos registrados durante la misa celebrada por el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, los cuales dificultaron que algunos fieles pudieran seguir con normalidad la ceremonia religiosa y anunció que se investigará el origen de estas fallas.

Cancillería emite comunicado por inconvenientes técnicos

La institución se pronunció mediante un comunicado oficial difundido el lunes 16 de noviembre, en el que informó que se vienen realizando investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

En el documento, la Cancillería señaló que las fallas se produjeron en algunos sectores del recinto y afectaron el desarrollo de la transmisión del evento para parte de los asistentes al inicio de la misa. Por ello, lamentó que los inconvenientes impidieran que todos los presentes pudieran seguir adecuadamente la celebración religiosa encabezada por el sumo pontífice.

📄Comunicado oficial: Sobre los inconvenientes técnicos durante la Santa Misa del Papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas https://t.co/aiN1SgnKi0 https://t.co/aALAMY4qZl — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 17, 2026

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