Papa León XIV en Pucallpa: más de 3200 policías y militares resguardarán visita del sumo pontífice

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este domingo 15 de noviembre el papa León XIV visitará su última ciudad ante de su retorno a Lima y posterior viaje a Roma. Pucallpa es la ciudad donde el sumo pontífice se presentará y para la que se ha dispuesto que más de 3200 policías y militares brinden seguridad en las actividades que realice.

Despliegue y operativos de seguridad

De acuerdo con el plan presentado por la Región Policial de Ucayali, un total de 3205 efectivos se movilizarán mañana por la llegada del vicario de Cristo. El general PNP Manuel Marcelo Centeno Rosales, jefe de esta unidad, 2755 serán miembros de la Policía Nacional, mientras que 450 de las Fuerzas Armadas.

Precisó que 1276 elementos de la PNP son de la región ucayalina y el resto de otras partes del país, con 400 de Huánuco, 250 de San Martín, 150 de Junín y 75 de Pasco, así como personal de Lima. Ellos junto a los militares se desplazarán en los principales escenarios de la ciudad donde se presentará el papa León XIV.

Ruta del papa León XIVV hacia Yarinacocha.

Unas medidas dispuestas son los operativos en el Boulevard de Yarinacocha, la Catedral y Plaza de Armas de Pucallpa y la Villa Deportiva Regional de Ucayali, 'Videnita', donde oficiará una misa multitudinaria. Para el primer, se contempla el despliegue de 215 efectivos policiales en distintas áreas.

También está previsto el despliegue de ambulancias, dos unidades de bomberos y seis baños portátiles para el público. Los asistentes deberán acceder por la avenida Circunvalación y el jirón 3 de Octubre, mientras que el sumo pontífice lo hará hacia el escenario por el jirón 7 de junio y su salida será por 28 de julio.

Misa multitudinaria en la 'Videnita'

La actividad central por la Amazonía peruana del sumo pontífice será la misa multitudinaria en la conocida como 'Videnita', programada para las 4:30 de la tarde. Al concentrar más gente, se ha dispuesto 250 agentes en la zona principal, 120 en el entorno inmediato y 64 en el área de influencia, además de patrulleros en motocicleta.

El ingreso para los fieles será por la avenida Héroes del Cenepa, la calle Zurita y el jirón Río Breu, mientras que la entrada y salida del vicario de Cristo será por la avenida Forestación.

Ante la llegada del papa León XIV a Pucallpa, la Región Policial de Ucayali ha presentado el plan de seguridad que contará con el despliegue de 3205 efectivos policiales y miilitares. Estos se distribuirán en las diversas zonas donde el pontífice realizará sus actividades oficiales.