Caos en Chiclayo: fieles superan cerco de seguridad de la Plaza de Armas para llegar a la Catedral y ver al papa León XIV

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una multitud se aglomeró en los accesos a la Plaza de Armas de Chiclayo, en medio de la espera por la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada que encabezará el papa León XIV en la Catedral de Santa María. Cientos de personas rompieron las rejas de seguridad en los cuatro accesos a la plaza y desbordaron el control hacia los exteriores del templo.

Desborde en los accesos a la Plaza de Armas

La concentración se produjo previo al rito de coronación, programado para las 8:00 a.m. en la Catedral de Santa María. La expectativa por la presencia del pontífice llevó a numerosos fieles a reunirse en las inmediaciones de la plaza y del templo, donde la aglomeración superó los controles de seguridad.

Ante el desborde de las filas, las autoridades habilitaron el acceso con puertas abiertas. Además, dejaron de exigir el código QR y el documento nacional de identidad para ingresar al recinto, como medida para atender la situación registrada en un primer momento.

Fieles abandonan el lugar por temor a un accidente

Según testimonios recogidos, varios asistentes optaron por abandonar el lugar ante el calor extremo, la falta de aire y el riesgo de aplastamiento. La situación generó preocupación entre quienes permanecían en la zona, debido a la alta concentración de personas en los accesos a la Catedral.

Los asistentes también reportaron caídas y personas desmayadas en medio de la aglomeración. Estas versiones se difundieron mientras el papa León XIV se dirigía a la Catedral para encabezar la ceremonia religiosa.

Coronación de la Virgen Inmaculada

La coronación de la Virgen Inmaculada constituye uno de los momentos centrales de la segunda jornada del papa en Chiclayo y el norte del país. El rito reúne a la comunidad católica en torno a una de las principales devociones marianas de Lambayeque.

La jornada del pontífice contempla, además, una misa en Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, y un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña. La visita tiene un significado especial para el Papa, quien desarrolló parte de su misión religiosa en el norte peruano antes de asumir el pontificado.

El desorden en la Plaza de Armas evidenció la magnitud de la expectativa por la ceremonia. A pesar de la aglomeración y del desborde de seguridad, las autoridades dispusieron el ingreso con puertas abiertas para permitir que los fieles participaran de la coronación de la Virgen Inmaculada.