Piura: Vuelven a abrir el paso fronterizo entre Perú y Ecuador

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno del Ecuador comunicó este 7 de julio que volverá a habilitar el paso fronterizo que conecta la provincia de Loja con el distrito de Suyo, ubicado en la provincia de Ayabaca en Piura, tras permanecer por más de seis meses cerrado como parte de las acciones para frenar el tráfico de armas y fortalecer la presencia del Estado en la zona de frontera.

La reapertura marca un cambio en la estrategia de control, luego de un periodo de restricciones orientadas a combatir el crimen organizado y blindar la seguridad en el límite entre ambos países.

La ministra Morillo notifica la resolución

La ministra ecutoriana, Nataly Morillo Solórzano, fue la encargada de dar a conocer la decisión a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde precisó que el levantamiento del cierre se concreta después de analizar los resultados que dejó la medida aplicada.

En su mensaje, la funcionaria destacó que la evaluación de los efectos de la disposición permitió ajustar la política de control fronterizo sin dejar de lado los objetivos de seguridad nacional.

Las decisiones difíciles se toman para proteger a los ecuatorianos, y los resultados lo demuestran. Cerramos temporalmente la frontera sur en Loja para contener el tráfico de armas y reforzar el control del Estado. Hoy, tras evaluar los resultados de esa medida, el presidente... — Nataly Morillo Solórzano (@natalymorillos) July 7, 2026

Los motivos de su cierre en 2025

La restricción parcial en la zona fronteriza se inició en diciembre del año pasado, como parte de las medidas de seguridad implementadas por las autoridades ecuatorianas. Desde entonces, el tránsito quedó limitado y se fueron endureciendo las condiciones para cruzar entre ambos países.

El Gobierno ecuatoriano informó el pasado 24 de diciembre que solo mantendría habilitado un paso fronterizo con Colombia y otro con Perú por motivos de seguridad nacional, con el objetivo de frenar el avance de economías criminales, desincentivar el uso de rutas irregulares y proteger a la ciudadanía frente a delitos como la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato.

Puente que conecta Loja (Ecuador) y Ayabaca (Perú)

Consecuencias que provocó la clausura

Sin embargo, desde el 1 de julio, el Gobierno de Ecuador ordenó el cierre total de los pasos entre La Tina, en el distrito de Suyo en Ayabaca, y Macará, en la provincia de Loja. Esta disposición incluso impedía el desplazamiento de estudiantes que diariamente cruzaban hacia el país vecino para asistir a clases, afectando de manera directa la dinámica educativa y social en la zona limítrofe.

Sumado a ello, la orden generó rechazo en varias zonas fronterizas, especialmente en Loja, donde los sectores turístico y comercial expresaron su preocupación por el impacto que estaba teniendo en la economía local.

La ministra de Ecuador, Nataly Morillo Solórzano, a pedido del Gobierno de su país, publicó en sus redes sociales la reapertura del puente fronterizo que conecta el región de Ayabaca con la ciudad norteña de Loja. Todo se daría después de una evaluación de los resultados, sin prescindir de las metas de resguardo sus ciudadanos.