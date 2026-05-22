Enfrentamiento por territorios entre dos comunidades deja seis muertos y más de 100 heridos

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una grave crisis se da entre dos comunidades. Reportan enfrentamientos entre personas que viven en Misak y Nasa, dejando un saldo de al menos seis muertos y más de 60 herido por la disputa del territorio que consideran ancestral.

Disputa por territorios deja varias víctimas: Reporte preliminar

La tensión que desde hace años se venía acumulando entre comunidades indígenas en el municipio de Silvia, Cauca, terminó estallando en una de las jornadas más violentas en la región. Los enfrentamientos entre integrantes de los pueblos Misak y Nasa, precisamente en el sector La Ensillada el último jueves 21 de mayo generó gran impacto internacional.

Pues bien, la Defensoría del Pueblo colombiana precisó que una cruenta disputa entre ambas comunidades por el control territorial de 9.530 hectáreas que incluyen zonas de páramo, lagunas y sectores como La Ensillada, Alto Méndez y Cacique, dejó al menos seis muertos y más de 100 heridos. De acuerdo al reporte, desde hace varios días existían fuertes tensiones relacionadas con la posesión de las tierras que consideran ancestrales.

Asimismo, medios locales de Colombia indicaron que el origen del conflicto tiene su origen en decisiones administrativas relacionadas con la propiedad del territorio. Para los Misak, cuya representación recae en el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (Aiso), las tierras en disputa no son simples propiedades rurales, sino espacios sagrados ligados históricamente a sus tradiciones, ceremonias y formas de vida.

Territorio en disputa entre Nasa y Misak.

Gustavo Petro se reunirá con autoridades de Misak y Nasa

El punto de quiebre surgió a raíz de varias resoluciones expedidas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entre 2022 y 2024. Según denuncian las autoridades Misak, esas decisiones permitieron entregar parte de territorios que consideran ancestrales a comunidades Nasa cercanas, entre ellas las de Pitayó, Yaquivá y Mosoco, lo que provocó una violenta pelea el jueves tras el intento de recuperar el control del lugar.

Las autoridades de ambas comunidades cuestionaron la violencia y el saldo de víctimas tras los enfrentamiento, exhortando a la policía y Fiscalía realizar las investigaciones respectivas por la muerte de sus ciudadanos. En el marco de esa polémica situación, el gobierno colombiano ordenó el despliegue de miembros de la fuerza pública hacia la zona del conflicto en Silvia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estableció que la presencia militar busca proteger a los habitantes tanto de los enfrentamientos entre las dos comunidades, como de posibles acciones por parte de otros actores criminales que operan en la región.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que los enfrentamientos entre indígenas Misak y Nasa en Silvia, Cauca, dejan seis muertos y más de 100 heridos. La Fuerza Pública fue desplegada para proteger a las comunidades y el Gobierno nacional reiteró la invitación del... pic.twitter.com/wZJ9u5p4Je — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 22, 2026

Instalarán mesa de diálogo entre comunidades

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el presidente Gustavo Petro se reunirá el 25 de mayo con las máximas autoridades de los pueblos Misak y Nasa para instalar una mesa de diálogo para intentar aclarar los límites territoriales entre los pueblo Misak y Nasa.

De esa forma, en Colombia, el enfrentamiento entre las comunidades indígenas Misak (de Guambía) y Nasa (de Pitayó) en Silvia, Cauca, dejaron el 21 de mayo, al menos seis muertos y más de 100 heridos. La disputa se centra principalmente en el sector de La Ensillada, y en zonas aledañas como Alto Méndez y Cacique, que consideran ancestrales.