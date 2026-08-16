Precio del dólar HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio este domingo 16 de agosto

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cotización del dólar en el Perú es un indicador de gran interés para ciudadanos, empresas e inversionistas, ya que influye en diversas decisiones financieras y comerciales. Por ello, resulta relevante conocer cuál es su precio de compra y venta correspondiente a este domingo 16 de agosto de 2026.

Precio del dólar hoy, domingo 16 de agosto

El comportamiento de los principales indicadores económicos, como el tipo de cambio continúa bajo la mirada de inversionistas y empresarios, quienes analizan sus resultados para conocer las perspectivas del panorama financiero.

Por esta razón, mantenerse informado sobre el valor del dólar en el mercado peruano resulta clave para efectuar operaciones cambiarias con mayor criterio y organizar de manera eficiente las finanzas personales, especialmente al momento de planificar gastos o inversiones.

De acuerdo lo publicado en la plataforma digital de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a continuación, conocerás cuál es el tipo de cambio para la compra y venta del dólar, hoy domingo 16 de agosto.

Dólar hoy, 16 de agosto

En cuanto a las variaciones en la cotización, se observa sin cambios. En comparación con la jornada de ayer, el tipo de cambio para la compra ha registrado un leve incremento.

De igual manera, en la venta se aprecia un aumento respecto a las cotizaciones del viernes 14 y del sábado 15 de agosto, cuando los tipos de cambio de compra y venta de dicha moneda eran los siguientes:

Viernes 14 de agosto: Valor de la compra fue de S/3,361 - Venta era de S/3,371.

Sábado 15 de agosto: Valor de la compra fue de S/3,358 - Venta era de S/3,368.

Así cotiza el tipo de cambio dólar paralelo hoy

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en los últimos años, el sol peruano se ha mantenido como la moneda más fuerte; sin embargo, también es ideal conocer no solo el precio de la divisa en Sunat, sino también en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo también conocido como Ocoña o de la calle es el siguiente para este domingo 16 de agosto:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,350 | Venta S/3,370.

Precio del dólar paralelo hoy en Perú.

Mantenerse informado sobre el valor diario de la divisa estadounidense, permite realizar operaciones de ahorro o inversión con una mejor planificación financiera. Por ello, la relevancia en conocer el tipo de cambio del dólar en el Perú este domingo 16 de agosto.