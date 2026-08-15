SISMO remece el norte del Perú HOY, sábado 15 de agosto: ¿Cuál fue la magnitud y epicentro según el IGP?

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo se ha registrado en el norte del Perú este sábado 15 de agosto. En la siguiente nota, conoce todos los detalles relacionados al epicentro, magnitud, hora exacta y más detalles del movimiento telúrico.

El norte del Perú tiembla este sábado 15 de agosto

Después de un poco más de cuatro horas de que se suscite un sismo al suroeste de Sechura, en la región Piura, una nueva actividad sísmica se registró a 109 kilómetros al este de Zarumilla, Zarumilla, en la región Tumbes, ello de acuerdo al reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Además, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM) precisó que este temblor presentó una magnitud de 4.2 grados en la escala de Richter y una profundidad de 100 kilómetros. Asimismo, se precisó que tuvo una latitud -3.30 y una longitud de -79.31.

Este tipo de fenómenos se registran en el territorio nacional debido a que se localiza en el denominado Cinturón de Fuego, zona del planeta en el que se presentan con frecuencia actividades sísmicas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0557

Fecha y Hora Local: 15/08/2026 19:22:12

Magnitud: 4.2

Profundidad: 100km

Latitud: -3.30

Longitud: -79.31

Referencia: 109 km al E de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/FzLmUhi946 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 16, 2026

¿Cuál fue el epicentro de este nuevo sismo en Tumbes?

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), informó a través de sus canales oficiales que el punto exacto del epicentro fue continental.

Recordó a la ciudadanía que frrente a este tipo de fenómenos naturales es necesario priorizar en mantener la calma durante todo el momento por lo que recomienda evaluar la situación y en la medida de lo posible poder ayudar a los demás.

También, exhortó a alejarse de las ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación. En el caso de que las personas no puedan salir del lugar en el que se encuentran, INDECI sostiene que hay que ubicarse en una zona de seguridad interna previamente identificada.

@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.2 ocurrido a 109 km al E de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes, con epicentro en Ecuador. pic.twitter.com/ZHcGs1qi6P — COEN - INDECI (@COENPeru) August 16, 2026

La mochila de emergencia: ¿cuál es su importancia y qué debe contener?

Frente a estas circunstancias, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables al momento de alistar un equipo como este:

Alcohol o desinfectante

Medicina

Pastillas

Vendas y curitas

Toallas y frazadas

Agua embotellada

Alimentos enlatados

Linterna y radio a pilas

Una alternativa más ante sismos: la caja de reserva

La caja de reserva tiene como objetivo almacenar artículos necesarios para afrontar la emergencia entre el segundo y el cuarto día. Esta debe estar en un lugar seco y protegido, y su contenido dependerá del número de integrantes de la familia y de las edades de cada uno, con el objetivo de adecuar los recursos a sus necesidades.

Es así que, en el norte del Perú se registró un sismo de magnitud 4.2 a 109 kilómetros kilómetros al este de Zarumilla, Zarumilla, en la región Tumbes, según el IGP. Además, de acuerdo al COEN-INDECI el epicentro fue en el continente.