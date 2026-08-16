Senamhi advierte llovizna intensa en Lima y 7 regiones más entre el 17 y 19 de agosto: alerta roja al sur del Perú

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de sus canales oficiales, el Senamhi ha anunciado una alerta por una próxima intensa llovizna en Lima y 7 regiones del país que comenzará a reportarse desde este 17 de agosto.

Reporte climático advierte llovizna fuerte desde este 17 de agosto

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico ante la presencia de llovizna en distintos sectores de la costa peruana entre el lunes 17 y el miércoles 19 de agosto. Según la información difundida por el organismo, este evento estará acompañado por un incremento de la velocidad del viento y la presencia de niebla y neblina en zonas cercanas al litoral.

De acuerdo al aviso meteorológico se tiene en cuenta que habrán condiciones atmosféricas que podrían generar una mayor sensación de humedad, principalmente durante las primeras horas del día y en sectores próximos al mar.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 17 al 19 de agosto, se presentará llovizna en la costa.



✅Este evento estará acompañado del incremento de la velocidad del viento y niebla/neblina en sectores cercanos al litoral.



📲 https://t.co/Tgf2SJEjHm#CuidadoConLaLlovizna pic.twitter.com/POzVTmhPU0 — Senamhi (@Senamhiperu) August 16, 2026

¿Qué sectores serán las que tendrán impacto esta alerta emitida por el Senamhi?

Según el reporte compartido por el Senamhi, las regiones comprendidas en este aviso presentarán lloviznas y un aumento en la velocidad del viento durante el periodo señalado son:

Áncash Arequipa Callao Ica La Libertad Lima Moquegua Tacna

Alerta roja en estoas sectores de la costa peruana

En el aviso se explica

La presencia de niebla y neblina constituye uno de los principales factores de atención, debido a que puede ocasionar una reducción de la visibilidad en carreteras, vías cercanas al litoral y otros puntos expuestos. Asimismo, el incremento de los vientos podría generar condiciones desfavorables para determinadas actividades al aire libre.

Dichas condiciones previstas responden a la dinámica habitual de la temporada de invierno en la costa peruana, caracterizada por la presencia de alta humedad, cobertura nubosa, lloviznas y episodios de niebla o neblina. Sin embargo, la intensidad de estos fenómenos puede variar dependiendo de la zona y de la evolución de las condiciones climáticas.

Ante este escenario, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos cuando exista poca visibilidad. Del mismo modo, la ciudadanía debe tomar precauciones al realizar actividades cerca del litoral y permanecer atenta a las actualizaciones de Senamhi.

En ese sentido, el organismo continuará monitoreando las condiciones atmosféricas y podría actualizar la alerta en caso de que se presenten cambios en el pronóstico para la costa peruana.

Finalmente, con este aviso, el Senamhi alerta a la población sobre los cambios en el clima que se presentarán y que estarán acompañados de una intensa llovizna.