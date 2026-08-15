SISMO remece Ica HOY, sábado 15 de agosto: conoce AQUÍ el epicentro y magnitud

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo movimiento telúrico se registró en el sur del país durante la noche de este sábado 15 de agosto. Según el reporte oficial emitido por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento alcanzó una magnitud de 4.2 y tuvo como referencia la provincia de Pisco, en la región Ica, lo que generó alerta entre la población de la zona.

Detalles del reporte sísmico en Ica

El informe técnico publicado por la entidad sismológica precisa que el temblor ocurrió exactamente a las 19:48:54 horas. El epicentro del movimiento se localizó a 85 kilómetros al sur de Pisco, presentando una profundidad de 16 kilómetros.

Asimismo, los datos geográficos del IGP ubicaron el evento en la latitud -14.44 y longitud -76.46. La baja profundidad generó que la sacudida fuera percibida de forma moderada por los habitantes del litoral de Ica.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0558

Fecha y Hora Local: 15/08/2026,19:48:54

Magnitud: 4.2

Profundidad: 16 km

Latitud: -14.44

Longitud: -76.46

Intensidad: III Pisco

Referencia: 85 km al S de Pisco, Pisco - Icahttps://t.co/YagTfEDSbl — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 16, 2026

Por su parte, el Centro Sismológico Nacional detalló que el movimiento tuvo una intensidad de grado III en Pisco. Hasta el momento, las autoridades locales e instituciones de gestión del riesgo no han informado sobre daños materiales o personas afectadas tras este evento telúrico.

Recomendaciones de Indeci ante un sismo

Ante la eventual ocurrencia de sismos en el territorio nacional, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) enfatiza la importancia de mantener la calma y dirigirse hacia las zonas de seguridad previamente identificadas. Es fundamental alejarse de ventanas, espejos y objetos pesados que puedan caer y causar accidentes durante el movimiento.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía contar siempre con una mochila de emergencia equipada con suministros básicos para al menos 24 horas. Esta debe incluir agua embotellada, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio a pilas y mascarillas.

Dado que los suministros iniciales pueden agotarse rápidamente, el organismo oficial recomienda implementar una caja de reserva, se recomienda usar una caja de reservas equipada con suministros básicos de primera necesidad, que servirán para cubrir las 72 horas posteriores al sismo.

Finalmente, se recomienda mantener habilitadas las vías de evacuación en los hogares y centros laborales, así como coordinar un plan de comunicación familiar ante cualquier eventualidad de mayor magnitud que interfiera con las redes telefónicas.

Debido a la presencia recurrente de estos eventos a nivel nacional, los se recuerda que el Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta. Por ello, se exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales de comunicación de las autoridades locales y del IGP.