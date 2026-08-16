Cristian Castro termina la preparatoria a los 51 años y apunta a la universidad

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristian Castro alcanzó un importante objetivo personal fuera de los escenarios. A sus 51 años, el artista mexicano culminó la preparatoria, una etapa educativa que había quedado inconclusa mientras desarrollaba su carrera musical.

Retomó una meta pendiente

Durante su juventud, el intérprete dejó inconclusos sus estudios debido a las exigencias de su trayectoria artística. Sin embargo, años después decidió retomar su formación y completar esta etapa académica.

El cantante volvió a estudiar con la intención de cumplir una meta que había permanecido pendiente durante varias décadas. Para ello, optó por una modalidad que pudiera compatibilizar con sus actividades profesionales.

Superó varios obstáculos

Castro desarrolló su preparación mediante un programa de educación a distancia relacionado con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta alternativa le permitió avanzar con sus estudios mientras continuaba con sus compromisos laborales.

El proceso se extendió por aproximadamente dos años y medio. Durante ese periodo, reconoció que atravesó momentos complicados e incluso llegó a considerar abandonar, pero recibió el respaldo de sus profesores para continuar.

Ahora busca seguir estudiando

Luego de finalizar la preparatoria, el cantante expresó su intención de continuar con su formación académica. Entre sus planes figura la posibilidad de ingresar a la universidad y cursar una carrera profesional.

Cristian Castro alcanzó la popularidad masiva cuando tuvo 17 años a inicios de los 90s

Castro ha contemplado distintas alternativas para su futuro académico, entre ellas docencia, Administración de Empresas y Contabilidad. No obstante, todavía no ha definido qué especialidad elegirá.

De esta manera, Cristian Castro convirtió una asignatura pendiente en un nuevo logro personal. Tras completar la preparatoria a los 51 años, el cantante mantiene abierta la posibilidad de continuar sus estudios y afrontar un nuevo desafío lejos de los escenarios.