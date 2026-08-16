Tragedia en Magdalena: menor de 17 años y adulto mueren tras violento accidente en moto

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito en la Costa Verde dejó dos personas fallecidas durante la madrugada de este domingo 16 de agosto. Un menor de 17 años y un joven de 22 perdieron la vida mientras se desplazaban en una motocicleta por la bajada Marbella, en Magdalena.

Fatal accidente

Un menor de 17 años, identificado con las iniciales M.S.R.I.A., y un joven de 22 años fallecieron luego de sufrir un accidente de tránsito mientras se desplazaban en una motocicleta.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:00 a. m. del domingo 16 de agosto, a la altura de la bajada Marbella, en Magdalena, cuando ambos circulaban en dirección al distrito de Chorrillos.

Policía Nacional acudió al escenario del hecho para comezar las investigaciones

Tras el accidente, las dos víctimas fueron encontradas tendidas sobre el pavimento. Hasta el momento, la identidad del adulto de 22 años no ha sido determinada.

Policía investiga causas

Tras conocer el accidente, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recoger información que permita esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, un carril de la vía fue parcialmente restringido mientras se desarrollaban las investigaciones. Debido a que el hecho ocurrió durante la madrugada, la medida no habría generado mayores complicaciones en la circulación vehicular.

Así fue hallada la motocicleta del fatal accidente

Por ahora, las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente para establecer qué provocó que la motocicleta terminara siniestrada y ocasionara la muerte de ambos ocupantes.

Segundo caso en 48 horas

Este es el segundo accidente fatal registrado en el circuito de playas de la Costa Verde en menos de 48 horas.

El pasado 14 de agosto, una mujer murió y el conductor de un automóvil resultó gravemente herido luego de que el vehículo se partiera en dos tras un accidente ocurrido en el distrito de San Miguel.

Las autoridades deberán determinar las causas de ambos sucesos y establecer las circunstancias en las que ocurrieron estos accidentes en la Costa Verde.el distrito de san miguel.