Perú vs. Venezuela EN VIVO por los playoffs del Mundial de Vóley Sub-17: hora y canal para ver el partido de las 'Matadorcitas'

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Bicolor Sub-17 disputará este domingo 16 de agosto su último compromiso en el Mundial de Vóley Sub-17, realizado en Chile. El cuadro peruano tendrá como rival a Venezuela en el duelo por los puestos 13 y 14.

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🇵🇪 ¡HOY FRENTE A VENEZUELA!



Desde las 11 am de hoy, Perú enfrentará a Venezuela por los Playoffs 13-14 - Ronda Final del Campeonato Mundial FIVB Girls' U17 Chile 2026. https://t.co/KH7l7fLvO7 pic.twitter.com/HArPa9bHfW — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) August 16, 2026

Perú llega motivado al duelo

El combinado nacional llega con confianza tras superar a República Checa por 3-2 en un emocionante partido. Las peruanas lograron recuperarse luego de estar abajo en el marcador y definieron el encuentro en el quinto set.

Con este resultado, las dirigidas por Marcello Bencardino aseguraron su presencia en la definición de las posiciones finales. Ahora, tendrán el objetivo de culminar su participación con otra victoria.

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🇵🇪 ¡PERÚ DERROTÓ A REPÚBLICA CHECA!https://t.co/lBen56lhY0 pic.twitter.com/kR4QN6nKSw — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) August 15, 2026

Venezuela ya las superó

El enfrentamiento ante Venezuela tendrá un ingrediente especial, pues ambos equipos ya se encontraron durante la fase de grupos del campeonato. En aquella oportunidad, el conjunto venezolano consiguió imponerse por 3-1.

Durante esa primera etapa, Perú también consiguió superar a Túnez, México y Filipinas. Sin embargo, sus derrotas ante Venezuela y China le impidieron avanzar hacia la disputa por los primeros lugares.

¿Dónde ver el encuentro?

El choque entre Perú y Venezuela se jugará este domingo 16 de agosto desde las 11:00 a. m., de acuerdo con el horario peruano. El compromiso definirá las posiciones finales del campeonato mundial.

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante la señal de Latina TV en Perú. Asimismo, el torneo cuenta con transmisión a través de VBTV, plataforma oficial de Volleyball World.

Será el último partido de Perú en el Mundial Sub17

Así, la selección peruana Sub-17 afrontará su último desafío en el certamen con la intención de vencer a Venezuela, tomarse la revancha del primer enfrentamiento y finalizar el Mundial con una actuación positiva.