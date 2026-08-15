Perú vuelve a temblar HOY, sábado 15 de agosto: conoce AQUÍ el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo se ha registrado este sábado 15 de agosto. En la siguiente nota, conoce todos los detalles relacionados al epicentro, magnitud, hora exacta y más detalles del movimiento telúrico.

Perú vuelve a temblar este sábado 15 de agosto

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó a través de sus canales oficiales que hoy a las 3:05 p.m. se ha suscitado un movimiento telúrico a 52 kilómetros al suroeste de Sechura, Sechura, en la región Piura.

De acuerdo a este reporte sísmico, el fenómeno natural presentó una magnitud de 4.5 grados en la escala de Richter y una profundidad de 35 kilómetros. Además, tuvo una intensidad III Sechura en la escala de Mercalli, eso signifca que el temblor fue leve y que fue percibido en el interior de edificios y casas.

También se precisa que esta nueva actividad sísmica tuvo una latitud de -5.80 y una longitud de -81.22. Recordemos que este tipo de eventos suelen presentarse en el país debido a que se encuentra localizado en el denominado Cinturón de Fuego, zona del planeta en el que son recurrentes los temblores y terremotos.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0556

Fecha y Hora Local: 15/08/2026 15:05:35

Magnitud: 4.5

Profundidad: 35km

Latitud: -5.80

Longitud: -81.22

Intensidad: III Sechura

Referencia: 52 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/9m4D7poeTq — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 15, 2026

¿Cuál fue el epicentro de este nuevo sismo en el norte peruano?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), señaló que el punto exacto del epicentro se produjo en el mar.

La institución recordó a la ciudadanía que frrente a este tipo de fenómenos naturales es necesario priorizar en mantener la calma durante todo el momento por lo que recomienda evaluar la situación y en la medida de lo posible poder ayudar a los demás.

Asimismo, exhortó a alejarse de las ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación. En el caso de que las personas no puedan salir del lugar en el que se encuentran, INDECI sostiene que hay que ubicarse en una zona de seguridad interna previamente identificada.

@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.5 ocurrido a 52 km al SO de Sechura, Sechura - Piura. pic.twitter.com/P6s8DbpGda — COEN - INDECI (@COENPeru) August 15, 2026

La importancia de una mochila de emergencia: ¿qué debe contener?

Ante este tipo de movimientos telúricos, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar.

A continucación te presentamos algunos insumos que son indispensables al momento de alistar un equipo como este. agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de una emergencia.

De acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú, a las 3:15 p.m. de este sábado, 15 de agosto, en Sechura, Piura, se registro un sismo de magnitud 4.5 y según el COEN - INDECI e epicentro de este temblor fue el mar.