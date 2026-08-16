Alianza Lima venció por 1-0 a UTC y vuelve a la cima de la tabla del Clausura

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima volvió a celebrar una victoria tras vencer por la mínima diferencia a UTC en Matute. El elenco victoriano sumó tres puntos importantes en la quinta fecha del campeonato y continúa en la disputa por el título del Clausura.

Gaibor sorprendió a todos

El único tanto del partido fue obra de Fernando Gaibor, quien aprovechó una jugada generada por Jesús Castillo para definir y poner adelante al cuadro blanquiazul.

La anotación llegó durante el tiempo añadido de la primera mitad. La acción generó cuestionamientos por parte de los jugadores de UTC, quienes reclamaron por el desarrollo de la jugada que terminó en el gol aliancista.

'Blanquiazules' vuelven arriba

Con este resultado, Alianza Lima recuperó el primer puesto del Torneo Clausura 2026, aunque la clasificación podía modificarse dependiendo de los resultados de los demás compromisos correspondientes a la jornada.

El equipo dirigido por Pablo Guede consiguió así una nueva victoria en el campeonato. En sus cuatro presentaciones anteriores había registrado dos triunfos y dos empates, incluido el 1-1 frente a Sport Boys.

Tabla de posiciones - Torneo Clausura (fecha 5)

UTC se quedó sin sumar

El conjunto cajamarquino buscó encontrar la igualdad durante el encuentro, pero no logró vulnerar el arco de Alianza Lima y terminó marchándose de Matute con las manos vacías.

De esta manera, UTC no pudo rescatar puntos como visitante, mientras que los blanquiazules aseguraron una victoria que les permite mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Clausura.

Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC gracias al tanto de Fernando Gaibor y obtuvo tres unidades valiosas en la quinta fecha. El triunfo permitió a los íntimos volver al liderato del Torneo Clausura 2026, mientras el cuadro cajamarquino deberá buscar recuperarse en su próximo compromiso.