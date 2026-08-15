Martín Vizcarra reingresa al penal de Barbadillo tras atención médica por problemas renales

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente Martín Vizcarra retornó al penal de Barbadillo tras ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica especializada por complicaciones renales. A través de sus redes sociales, el exmandatario confirmó su reingreso al establecimiento penitenciario de Ate y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante las horas en que estuvo en observación médica.

Detalles del estado de salud y mensaje en redes sociales

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el exmandatario difundió un mensaje dirigido a la opinión pública y a sus seguidores con el objetivo de explicar las razones de su repentino traslado médico. En la publicación, detalló que la medida respondió a la necesidad de recibir atención especializada e inmediata ante un cuadro clínico que requería evaluación profesional.

"Nuevamente en Barbadillo. Quiero agradecerles de corazón por todas las muestras de cariño y preocupación que he recibido. Mi familia y amigos me han contado que muchos estuvieron pendientes de mi salud y que incluso mi traslado trascendió en algunos medios", manifestó el expresidente.

El exjefe de Estado explicó que requiere evaluaciones periódicas debido a una delicada condición que afecta gravemente uno de sus órganos. Según detalló, el problema de salud se originó a inicios de año dentro del penal, lo que derivó en un deterioro severo de su riñón izquierdo.

Actualmente, dicho órgano solo funciona al 10% de su capacidad total, lo que exige controles clínicos frecuentes para monitorear su evolución y evitar complicaciones mayores. Esta situación obligó a las autoridades penitenciarias a coordinar su traslado a un centro especializado bajo estrictas medidas de seguridad.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El expresidente Martín Vizcarra informó a través de sus redes sociales que retornó al penal de Barbadillo luego de que fuera llevado a un centro de salud el pasado miércoles 12 de agosto para ser atendido por los problemas renales que padece.... pic.twitter.com/C8QH2JDiM9 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 15, 2026

Situación legal y antecedentes del exmandatario en Barbadillo

La evacuación del exmandatario había sido confirmada previamente por su abogado defensor, Erwin Siccha, quien advirtió sobre el repentino deterioro en la salud de su patrocinado. La defensa legal precisó que la dolencia renal requería una intervención rápida para estabilizar sus funciones biológicas.

Martín Vizcarra permanece recluido en el penal de Barbadillo desde noviembre del año pasado, fecha en la que ingresó para cumplir la orden de prisión emitida en su contra. Su permanencia en dicho establecimiento penitenciario responde a los mandatos dictados por las autoridades judiciales competentes.

El Poder Judicial sentenció al expresidente a 14 años de prisión efectiva en primera instancia al hallarlo culpable del delito de cohecho. Las investigaciones corresponden a las irregularidades detectadas en las obras del proyecto Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua durante su gestión como gobernador regional.