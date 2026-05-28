Gobierno oficializa entrega de subsidio de S/4 por galón de diésel a transportistas ante alza de combustible

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno oficializó la entrega de un subsidio económico de S/ 4 por galón dirigido a transportistas del servicio público, como medida para enfrentar el incremento en el precio de los combustibles y así aliviar el impacto económico en el sector transporte.

La medida se oficializó este jueves 28 de mayo mediante el Decreto de Urgencia N° 004-2026, publicado en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano.

Ejecutivo oficializa subsidio de S/4 a transportistas.

El Poder Ejecutivo oficializó el subsidio económico a operadores formales del servicio público de "transporte terrestre regular de personas y el transporte público terrestre de mercancías" en el ámbito provincial, regional y nacional. Ello con el objetivo de "enfrentar el alza de los precios de los combustibles y moderar el impacto de la subida en los costos logísticos".

El subsidio económico consiste en la entrega de un importe equivalente a 4 nuevos soles por galón de combustible diésel B5 y diésel B20. La medida regirá por un periodo de dos meses, contados desde el día siguiente de la publicación oficial de la norma.

El apoyo económico a los transportistas será financiado mediante una transferencia de 33 mil 800 soles a favor de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transporte de Comunicaciones (MTC). La norma precisa que dicho monto no demanda recursos adicionales al Tesoro Público.

"Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, a favor de la ATU, hasta por la suma de S/ 33,800,000.00, para financiar el otorgamiento del subsidio económico, así como gastos operativos y afines para su implementación", precisa el documento.

Ámbito de aplicación del subsidio

Según indica la norma, el subsidio económico no comprende a los transportistas que prestan los servicios público de transporte regular de personas concesionados en el marco de las normas de promoción de la inversión privada, así como aquellos autorizados en el ámbito territorial de Lima y Callao en el marco de la Ley N°31596 y la Resolución de la Presidencia Ejecutiva Nº 203-2023-ATU/PE.

La medida tampoco rige para los transportistas del servicio público de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial "relacionados a los Contratos de Autorización enmarcados en el literal g) del numeral 7.2 del artículo 7 del Anexo I de la Ordenanza Nº 1769 de la MML, bajo competencia de la ATU.

La norma se encuentra refrendada con las firmas del presidente José María Balcázar, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.