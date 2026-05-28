SJM: Ciudadano venezolano fue asesinado de al menos 18 disparos por presunto ajuste de cuentas

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de sangre vuelve a generar alarma en Lima Sur. Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue asesinado de al menos 18 disparos en una zona descampada de San Juan de Miraflores, en medio del estado de emergencia que rige en varios distritos de la capital. El crimen ocurrió cerca de las 8:00 de la noche de ayer, a la altura del parque 1 de la cooperativa de vivienda Humamarca.

Crimen en SJM fue feroz

La víctima fue identificada como Luis Fernando Contreras Mucio. Según relataron algunos testigos, el joven llegó hasta el lugar a bordo de un vehículo rojo junto a sujetos desconocidos. Minutos después, habría sido obligado a bajar de la unidad y, sin darle oportunidad de escapar, le dispararon a quemarropa en repetidas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido.

El ataque fue de tal violencia que los vecinos quedaron aterrados por la cantidad de detonaciones. Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística hallaron en la escena siete casquillos de armas de largo alcance y otros once de una pistola convencional. Las autoridades no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas vinculado a organizaciones criminales que operarían en Lima Sur.

Las cámaras de seguridad de las viviendas ubicadas frente al lugar del asesinato serán fundamentales para reconstruir los últimos movimientos de los atacantes. Hasta el cierre de esta edición, ninguna persona se había acercado para reconocer formalmente el cuerpo, mientras la Policía continúa recabando testimonios y revisando registros que permitan identificar a los responsables del crimen.

El cadáver fue trasladado por representantes del Ministerio Público hasta la Morgue Central de Lima, donde continuarán las diligencias correspondientes. Este homicidio ocurre pocas horas después de otro asesinato registrado en Chorrillos, donde un ciudadano venezolano también fue atacado a balazos, reflejando el preocupante incremento de hechos violentos en menos de 24 horas.

🔴🔵 San Juan de Miraflores: Asesinan de 18 balazos a un hombre de nacionalidad venezolana.



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Asesinato similar en Chorrillos

Hace solo unas horas, un ciudadano venezolano fue asesinado de más de 14 disparos la noche del miércoles en la avenida Miramar, a la altura de la avenida Prolongación Huaylas, en el distrito de Chorrillos. El crimen ocurrió en una zona desolada y sin alumbrado público, situación que habría sido aprovechada por los responsables para cometer el ataque y escapar sin dejar rastros.

La víctima fue identificada como Contreras García Nelson José, de 32 años, quien presentaba múltiples impactos de bala en el abdomen y el rostro. Según información policial, el hombre, que vestía un short y un bividi blanco, habría sido arrojado y posteriormente acribillado en el lugar alrededor de las 9:30 de la noche.

De esta manera, el asesinato de Luis Fernando Contreras Mucio en San Juan de Miraflores se suma al reciente crimen ocurrido en Chorrillos, donde otro ciudadano venezolano fue ejecutado de más de 14 disparos en una zona desolada. Ambos casos, registrados en menos de 24 horas y en pleno estado de emergencia, reflejan el preocupante avance de la violencia criminal y la sensación de inseguridad que golpea a distintos distritos de Lima.