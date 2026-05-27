Fallece histórico periodista deportivo a los 84 años: Familiares y colegas lamentan su partida

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La partida del legendario periodista deportivo fallece a los 84 años conmueve a todo el Perú, recordando su impecable trayectoria profesional, su amplia experiencia en coberturas olímpicas y su valiente lucha personal, marcando un hito imborrable en nuestra historia deportiva.

Una trayectoria marcada por la excelencia

La noticia sobre el sensible deceso del comunicador fue confirmada por su familia a través de diversas plataformas. El periodismo deportivo peruano pierde a una de sus voces más autorizadas, quien inició su destacada carrera imitando al gran Augusto Ferrando durante sus años iniciales.

Su capacidad descriptiva destacó ampliamente en las páginas hípicas. Su prolífica carrera profesional incluyó una cobertura impresionante en doce ediciones de los Juegos Olímpicos, consolidándose como el periodista con mayor bagaje y experiencia en el ámbito deportivo peruano durante toda su vida.

La formación técnica de Portanova fue un pilar fundamental para su estilo narrativo. Su capacidad para conectar con la audiencia, incluso desde sus inicios en medios escritos, demostró una versatilidad poco común en aquellos años, convirtiéndose en un mentor silencioso para muchos jóvenes comunicadores actuales.

El comunicador superó aquel episodio médico con gran determinación. Aunque esa situación lo alejó progresivamente de la exposición mediática constante, él mantuvo viva su inmensa pasión para seguir recorriendo el mundo y cubriendo el deporte mundial con la misma energía de siempre, demostrando enorme profesionalismo.

Detalles finales y despedida recordatoria

El sepelio se realizará este jueves 28 de mayo en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores. Sus restos serán velados allí, donde sus familiares, colegas y amigos le darán el último adiós.

El entierro se dará el viernes 29 al mediodía, en el Cementerio Británico del Callao. Allí sus familiares despedirán a una figura histórica que será recordada por su gran pasión y compromiso con el periodismo.

La familia destacó que el recuerdo de Miguel permanecerá vivo en el corazón de sus allegados. Su influencia trasciende el tiempo y el espacio, transformándose en una lección constante sobre la ética laboral y la búsqueda incansable de la verdad en el complejo mundo deportivo.

El país despide a Miguel Portanova Claros fallece a los 84 años, dejando un vacío irremplazable tras una vida dedicada a informar sobre el deporte. Su estilo narrativo y su enorme compromiso con la verdad marcaron generaciones enteras de periodistas, deportistas y ciudadanos del Perú entero.