Partidos de hoy, jueves 28 de mayo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este jueves 28 de mayo habrá fútbol en diversas partes del mundo por lo que aquí te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En la Copa Libertadores, Sporting Cristal visitará la complicada Asunción para medirse ante Cerro Porteño en la fecha final de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por otro lado, Alianza Atlético cierra su participación en la Copa Sudamericana en territorio argentino.

Sporting Cristal se juega la vida en Paraguay

Los dirigidos por Zé Ricardo tienen un panorama más que complicada en su visita a La Nueva Olla. De momento, los celestes cuentan con solo 6 puntos en la tabla de posiciones por lo que para buscar un lugar en los octavos de final no solo depende de lo que pueda hacer.

Sporting Cristal sigue con vida en la Libertadores en su visita a Paraguay.

Y es que Sporting Cristal deberá ganarle a Cerro Porteño en su casa y esperar que Junior de Barranquilla, último en su grupo, le gane a Palmeiras en Brasil. Una situación difícil considerando que los colombianos no han tenido un rendimiento positivo en este torneo internacional.

Eso sí, un empate o una derrota tampoco los deja afuera del todo a los rímenses ya que si los brasileños vencen, se quedará en la casilla tres de la tabla por lo que accederá al repechaje de la Copa Sudamericana. Eso sí, los muchachos de Zé Ricardo deberán enfocarse de lleno en lo que resta del campeonato local donde se encuentran cerca de la zona de descenso.

Por otro lado, Alianza Atlético de Sullana también se despide de la Sudamericana visitando Argentina para jugar ante Tigre. Lamentablemente, el equipo 'Churre' no ha podido ganar en este certamen por lo que buscará sus primeros tres puntos en Victoria.

Alianza Atlético busca su primer triunfo en el cierre de la Copa Sudamericana.

Copa Libertadores

Palmeiras vs. Junior | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 2

Cerro Porteño vs. Sporting Cristal | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN

Boca Juniors vs. Universidad Católica | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 2

Cruzeiro vs. Barcelona | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 7

Copa Sudamericana

Tigre vs. Alianza Atlético| 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 5

América de Cali vs. Macará | 5:30 p.m. | ESPN

De esta manera, este jueves 28 de mayo habrá fútbol en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana por lo que te dejamos la guía completa de los Partidos de hoy.