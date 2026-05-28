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Corte de AGUA en Lima el 29 de mayo: Estos distritos se verán afectados el viernes, según Sedapal

Sedapal confirma que habrá corte de agua programado para el viernes 29 de mayo. Descubre qué distritos de Lima se verán afectados con la suspensión temporal del servicio.

Corte de agua en Lima el 29 de mayo.
Corte de agua en Lima el 29 de mayo. (Generado con IA)

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/05/2026

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Sedapal anunció que el viernes 29 de mayo habrá corte de agua en Lima. Conoce qué distritos se verán afectados y en qué horario será la suspensión temporal del servicio para tomar medidas previsionales.

Corte de agua en Lima: Motivo de suspensión el 29 de mayo

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal, dio a conocer que diversos distritos de la capital se verán afectados con la suspensión temporal del recurso hídrico debido a los trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección de reservorios indispensables que se ejecutarán el 29 de mayo para optimizar la red de distribución.  

Ante esta situación, la empresa estatal insta a los usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua con anticipación para aminorar el impacto de quedarse sin el recurso por determinadas horas este viernes. 

Distritos afectados y horarios del corte de agua

De acuerdo con el reporte oficial de la empresa estatal, las interrupciones están programadas de forma escalonada y durarán más de 10 horas en algunos distritos y zonas específicas de la capital, que te revelamos a continuación:

Sin agua en Puente Piedra

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  • Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en P.J. Laderas de Chillón 1ra explanada.

En San Martín de Porres

  • Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en APV. El Manatial, APV. Juan Carlos Tejada, Asoc. Viv. Papa Juan Pablo II, Asoc. Los Olivos Villa Residencial, Asoc. Propietarios Arizona, Asoc. Prop. Villa Margarita, Asoc. Prop. Oasis, Asoc. Señor de los Milagros, Asoc. Virgen del Sol 1ra etapa, Coop. Cajabamba 2da etapa, Coop. Huaytapallana, Coop. Servicios Múltiples Miguel Grau, Coop. Virgen de Fátima, Urb. El Rosario del Norte, Urb. San Francisco de Cayrán.

En Miraflores

  • Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Miraflores. Cuadrante: Av. 28 de Julio, Av. José Larco, Malecón de la Reserva, Malecón 28 de Julio.

En La Molina

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  • Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Portada del Sol de La Molina I etapa, Asoc. Cascajal, Urb. El Valle, cobertura R-8E.

Canales de consulta y reporte ciudadano

Para los ciudadanos que detecten una baja presión o la falta del recurso en sus viviendas durante otro día que no esté programado para la suspensión del servicio de agua potable, Sedapal pone a disposición sus herramientas digitales y telefónicas de atención:

  • Plataforma Virtual Interactiva: A través del siguiente ENLACE, los usuarios pueden acceder al mapa de alertas en tiempo real y verificar si su zona se verá afectada por la interrupción del servicio.
  • Aquafono: La línea telefónica (01) 317-8000. Este canal es ideal para reportar aniegos, fugas en la vía pública o solicitar asistencia técnica directa. Solo deberás contar con el número de tu suministro a la mano.

Sedapal reitera su compromiso con la mejora de la infraestructura urbana. En ese marco, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, dio a conocer la lista de los distritos de Lima que se verán afectados con el corte de agua el viernes 29 de mayo.

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