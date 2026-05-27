Gobierno de José Balcázar frena paro del 2 de junio: Ejecutivo aprobó subsidio de combustible para transportistas

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de José María Balcázar atendió el reclamo de los principales gremios del sector transporte en el país el cual exigía medidas de urgencia ante el alza del precio del combustible. Según indicaron días atrás, acatarían a un paro nacional programado para el 2 de junio en caso que el Ejecutivo no tome acciones frente a esta problemática que los viene perjudicando desde hace varias semanas.

Gobierno aprueba subsidio para sector transporte

Al respecto, este miércoles 27 de mayo se realizó un Consejo de Ministros el cual fue encabezado por el propio jefe de Estado y por el premier Luis Arroyo. Tras la sesión, se conoció que se aprobó un derecho de urgencia que establece un subsidio por los próximos dos meses para los transportistas urbanos, interprovinciales y de carga pesada de Lima, Callao y diversas regiones del país.

Según indicaron, el apoyo económico será de S/ 4.00 por galón de diésel (B5 y B20). Eso sí, para que los transportistas puedan acceder a este respaldo temporal y de emergencia deben contar autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes.

En total, el gobierno de José María Balcázar destinará S/ 33,8 millones para apoyar al sector transporte el cual se ha visto perjudicado por el alza del precio de los combustibles. El propio jefe del gabinete ministerial, Luis Arroyo, destacó la aprobación de este decreto de urgencia con lo que se frenaría la paralización programada para el 2 de junio.

Luis Arroyo y José Balcázar encabezaron el Consejo de Ministros de este 27 de mayo.

¿Cómo acceder al subsidio de 4 soles por galón?

A través de un comunicado, el Ejecutivo reveló los pasos que deberán cumplir los transportistas que busquen acceder a este subsidio recién aprobado. Para comenzar, estos deben contar con su respectiva habilitación vehicular vigente emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), gobiernos regionales o municipalidades provinciales.

Además, deberán tener RUC en estado activo y condición de habido. A su vez tendrán que sustentar las compras mediante comprobantes de pago electrónicos de proveedores inscritos en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

Es importante precisar que la paralización que había sido convocada por los principales gremios de este sector iba a ser acatada por los transportistas de carga, interprovincial y urbano de todo el Perú.

De esta manera, el gobierno de José María Balcázar frenó el paro nacional de transportistas convocado para el 2 de junio luego de aprobar un decreto de urgencia que establece el subsidio de combustible de 4 soles por galón por los próximos dos meses.