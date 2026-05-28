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Para paliar crisis de arroz

Gobierno destinará S/150 millones para apoyar a productores arroceros mediante Decreto de Urgencia

El Gobierno destinará S/150 millones para apoyar a productores arroceros a raíz de la crisis que atraviesan. De acuerdo a lo manifestado por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán.

Gobierno destinará S/150 millones para apoyar a productores arroceros
Gobierno destinará S/150 millones para apoyar a productores arroceros (Foto: Composición Exitosa)

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/05/2026

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A raíz de la crisis que atraviesan los productores arroceros del país, el Gobierno anunció una serie de medidas con las que buscará apoyarlos. Entre estas se encuentra la iniciativa de destinar S/150 millones al sector, de acuerdo a lo manifestado por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán.

Ejecutivo brindará apoyo económico a productores arroceros 

Miles de agricultores dedicados principalmente al cultivo de arroz en varias regiones del territorio peruano han levantado su voz de protesta para que se declare en emergencia el sector y que el Ejecutivo atienda sus reclamos debido a que han sufrido pérdidas económicas tras la caída del precio del cereal a causa del ingreso masivo de importaciones.

En ese contexto, el Gobierno anunció el último martes, 27 de mayo, desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), una serie de medidas para atender el pedido de los trabajadores que se han visto afectados. Ello, tras una reunión con gobiernos regionales y representantes del sector arrocero.

Cabe señalar que, estas medidas serán oficializadas a través de un decreto de urgencia que, según lo informado, será publicada este jueves, 28 de mayo. Mediante este dispositivo se destinarán S/150 millones.

Acerca de ello, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán, sostuvo que 100 millones de soles serán destinados para la compra directa de arroz a los agricultores y 50 millones soles designados para trabajos de descolmatación y mantenimiento de canales de riego.

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"Estamos destinando poco más de S/100 millones con este decreto de urgencia. Estamos viendo el trabajo con los gobiernos regionales para focalizar bien porque no es anunciar una cifra por cada región, tenemos que tener la información de cada región, pero el presupuesto que estamos destinando a la compra de arroz es S100 millones aproximadamemte", expresó.

Medidas estarán vigentes hasta diciembre

Hay que mencionar que, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) señaló que el decreto de urgencia estará vigente hasta el 31 de diciembre del presente año y que el Gobierno trabajará de forma conjunta con los gobiernos regionales con la finalidad de implementar acciones de apoyo a productores arroceros.

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El funcionario resaltó que las medidas bsucarán atender a aquellos agricultores que ya vendieron su arroz así como a otros que aún están en proceso de cosecha. Y acotó que impulsará la distribución de fertilizantes y la entrega gratuita de abono nitrogenado.

Frente a la crisis que atraviesa el sector arrocero en el país, el Gobierno destinará S/150 millones para apoyarlos, así lo anunció el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán.

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