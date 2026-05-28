Precio del dólar HOY: Conoce su cotización este jueves 28 de mayo en Perú

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce el precio del dólar hoy jueves 28 de mayo en Perú. Si eres inversionista o tienes una deuda en dólares, conocer sobre el tipo de cambio de la divisa estadounidense para la compra y la venta te permitirá anticipar riesgos y evitar pérdidas que puedan afectar tu bolsillo.

Precio del dólar HOY 28 de mayo: ¿A cuánto cotiza?

El desempeño del dólar ha estado bajo presión por dos frentes. En el externo, las señales de distensión en el conflicto de Medio Oriente han reducido la presión sobre la divisa. En el local, en tanto, el sol peruano ha recuperado terreno frente al dólar, siendo la moneda de mejor desempeño en Latinoamérica durante mayo, pese a su desbalance anual.

Sin embargo, la incertidumbre no ha desaparecido del todo. Con la segunda vuelta presidencial a la vuelta de la esquina y sin un favorito claro entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la presión sobre el tipo de cambio comienza a notarse y con ella la volatilidad que complica a quienes necesitan cambiar dólares o planificar pagos en divisas.

Si deseas conocer el valor legal de la divisa estadounidense para hoy jueves 28 de mayo, te recomendamos consultarlos directamente en el portal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT), entidad que publica diariamente el tipo de cambio oficial.

Las cifras reflejadas por la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran una leve variación al alza, en comparación al día de ayer, miércoles 27 de mayo, donde la compra era de S/3.412 mientras que la venta tenía el valor de S/3.420.

Tipo de cambio del dólar paralelo

Si tu objetivo es evitar afectaciones considerables a tu bolsillo y evaluar otros valores del dólar, te aconsejamos informarte sobre el precio del 'dólar Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle'.

Este es aquel que se compra y vende en el mercado informal, es decir a través del mercado informal. En este mercado, el tipo de cambio se determina por la ley de la oferta y demanda, por lo que depende de la cantidad de dólares en circulación.

Según el portal web cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del 'dólar paralelo' es el siguiente:

Mercado paralelo: compra S/ 3.400 | Venta S/ 3.425

En conclusión, la cotización del dólar en Perú registra una ligera tendencia al alza este jueves 28 de mayo, mientras más se acerca la fecha para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.