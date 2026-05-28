Arroceros de Piura advierten radicalización de paro y rechazan la reunión del Ejecutivo con otros dirigentes: "No estamos contentos"

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Santos Portilla Guarniz, presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Valle San Lorenzo, señaló que los agricultores podrían endurecer sus medidas de protesta en los próximos días. Los arroceros rechazaron la reunión sostenida por otros dirigentes con representantes del Ejecutivo y aseguraron que no se sienten representados.

Arroceros piuranos se muestran disconformes

El último martes, 27 de mayo, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán, anunció que ante la crisis que atraviesa el sector arrocero el Gobierno destinará S/150 millones como medidas de apoyo y que ello será oficializado a través de un Decreto de Urgencia, que se tiene previsto que se publique este jueves.

Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por Portilla Guarniz, el "sector arrocero no estuvo sentado en ninguna mesa", por el contrario, afirmó que "personas ajenas al paro de arroceros" son los que acudieron a sostener una reunión con representantes del Ejecutivo desarrollada ayer.

En ese sentido, aclaró que el gremio arrocero con Arroz Perú "en ningún momento hemos estado en dicha reunión" y expresó que se encuentran disconformes con lo sucedido en este encuentro.

"No estamos contentos con lo que ha sucedido ayer y eso a nosotros nos va a poner más radicales, aún todavía, a partir de hoy en nuestro paro porque nosotros no hemos estados en esa reunión", aseveró.

Al ser consultado sobre la razón por la que cree que no fueron convocados por el Gobierno para participar de esta mesa de diálogo, el presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Valle San Lorenzo refirió que el dinero que será destinado no resuelve el problema.

"Eso es algo irrisorio para todo el Perú somos muchas regiones están dividiendo S/100 millones para los arroceros que no alcanzan para nada. Sin emabrgo, le están dando a los presidentes de las juntas que han ido los S/50 millones. Sinceramente no nos va a servir de nada en la lucha que estamos haciendo (...) vamos a recibir migajas, estamos molestos e incómodos", enfatizó.

¿Cómo esperarían que el Gobierno resuelva esta crisis en el sector?

En otro momento, Santos Portilla Guarniz dio a conocer cómo esperan que el Gobierno resuelva esta crisis en el sector. Al respecto, afirmó que solo quieren "decisiones" por parte del Ejecutivo.

"Nosotros le hemos hablado bien claro al Gobierno que elija un departamento en el cual venga el ministro Desarrollo Agrario y Riego y el ministro de Economía, las peticiones ya están puestas. Solo queremos decisiones de parte del Gobierno", dijo.

Como vemos, el presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Valle San Lorenzo, Santos Portilla Guarniz, sostuvo que los arroceros se han mostrado disconformes con la reunión sostenida entre el Ejecutivo y otros dirigentes, el último martes por lo que consideran que no se sienten representados.