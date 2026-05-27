¡Cuidado con los cortocircuitos! Osinergmin revela cada cuánto debes revisar las conexiones eléctricas de tu hogar

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una publicación, Osinergmin ha alertado a la población sobre sus instalaciones eléctricas en el hogar y cada cuánto tiempo deben realizarse las inspecciones y revisiones correspondientes para que no haya riesgo de un cortocircuito que exponga el bienestar de las personas que integran la vivienda.

Como parte de la difusión en redes con el hashtag prevención con energía, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería difundió un video educativo a través de su canal oficial donde explica una serie de señales de alerta que podrían indicar problemas en el sistema eléctrico de una vivienda.

Señales para tomar en consideración

En el video publicado por la organización, mencionan algunas señales que no se deben pasar por alto al momento de observar las conexiones eléctricas. Algunas de ellas son: prestar atención si un tomacorriente está caliente aún cuando un artefacto no se encuentra conectado, o si está conectado, que los tomacorrientes, enchufes o interruptores presenten un calentamiento excesivo.

Un aspecto aún más relevante es si de un dispositivo salen chispas o se escucha un zumbido constante, incluso, también se debe prestar atención a las cuestiones externas de la fuente de energía, por ejemplo, si un tomacorriente se encuentra dañado o tiene grietas. Según la entidad, estas características no deberían pasarse por alto porque indicarían las deficiencias de las conexiones eléctricas.

#PrevencionConEnergia | ¿Cuándo fue la última vez que revisaste el estado de las conexiones eléctricas en tu hogar?



🚨🏠 Las instalaciones viejas o defectuosas son la principal causa de accidentes eléctricos en el país. En este video te mostramos las 5 señales de alerta que no... pic.twitter.com/4yB8ANVco2 — OSINERGMIN (@OSINERGMIN) May 27, 2026

¿Cada cuánto tiempo se deben realizar las revisiones de las conexiones eléctricas en una casa?

En ese sentido, de presentar señales de alerta de un posible deterioro de las instalaciones eléctricas, la autoridad menciona que se debe solicitar la ayuda a un especialista en el tema para que realice el análisis correspondiente y ejecute las reparaciones necesarias. Asimismo, la revisión del sistema debe darse cada 5 años para garantizar un servicio óptimo que no ponga en riesgo a las personas que integran la casa.

Incluso, Osinergmin exhortó a la población a realizar revisiones periódicas con técnicos especializados para garantizar la seguridad eléctrica en el hogar. Además, recordó la importancia de utilizar productos certificados y mantener en buen estado las conexiones eléctricas, especialmente en temporadas de mayor consumo de energía.

Con esta publicación, Osinergmin busca generar conciencia sobre las conexiones eléctricas, en especial en la prevención de accidentes y promover hogares más seguros en todo el país para que no ocurran accidentes causados por cortocircuitos, ya que es un aspecto que se puede disminuir realizando las revisiones.