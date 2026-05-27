Cajamarca: eliminan más de 35 toneladas de potenciales criaderos del zancudo transmisor del dengue

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de prevenir la proliferación del zancudo transmisor del dengue, la Red Integrada de Salud (RIS) Jaén y la Municipalidad Provincial de Jaén lograron eliminar más de 35 toneladas de potenciales criaderos durante una campaña desarrollada en distintos sectores de la jurisdicción.

La jornada se realizó durante dos días y a doble turno, como parte de las acciones contempladas en el "Plan Nacional de Prevención y Control del Dengue 2026", impulsado por el Ministerio de Salud (Minsa).

La directora de Promoción de la Salud de la RIS Jaén, Zulema Lizarzaburu Ahumada, informó que estas intervenciones buscan proteger la salud de la población mediante la reducción de espacios donde pueda reproducirse el zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Campaña de prevención en distintos sectores

Durante la campaña se recolectaron y eliminaron objetos en desuso capaces de acumular agua, entre ellos botellas, chapas, juguetes, ollas, baldes, cáscaras de coco, cacao y huevo, además de otros recipientes considerados inservibles que representan un riesgo sanitario para la población.

Las labores se desarrollaron en los sectores de Fila Alta en sus tres etapas, Sargento Lores, Niños sin Techo, San Juan de Dios, Zanja Honda, Nuevo Horizonte, Montegrande, Morro Solar Alto y Bajo, Jaén Centro, Magllanal, Miraflores y Los Sauces.

El primer día de intervención se cubrieron Fila Alta, Sargento Lores, Niños sin Techo, San Juan de Dios, Zanja Honda, Nuevo Horizonte, Montegrande y Morro Solar. En la segunda jornada, las acciones continuaron en Jaén Centro, Magllanal, Miraflores y Los Sauces.

Además, durante la tarde se ejecutó un barrido de recojo de llantas en las avenidas Pakamuros y Mesones Muro, desde la entrada a Fila Alta hasta el sector Linderos, debido a que estos objetos pueden convertirse en focos de reproducción del mosquito transmisor si almacenan agua por largos periodos.

Los residuos recolectados fueron trasladados al botadero municipal de la Pushura con apoyo de unidades de la Municipalidad Provincial de Jaén.

Cajamarca: eliminan más de 35 toneladas de potenciales criaderos del zancudo transmisor del dengue



Actividad se realizó a doble turno y estuvo a cargo de la Red Integrada de Salud y la Municipalidad Provincial de Jaén.



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Participación conjunta y control vectorial

La campaña contó con la participación de personal de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social y de la Subgerencia de Residuos Sólidos y Gestión Ambiental, así como de establecimientos de salud de Fila Alta, Nuevo Horizonte, Montegrande, Morro Solar, Magllanal y Los Sauces.

También participaron juntas vecinales, agentes comunitarios de salud e institutos de educación superior tecnológicos públicos y privados, quienes apoyaron las labores de sensibilización y recolección en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades recordaron que la eliminación de recipientes que almacenan agua representa una de las principales estrategias de control vectorial, ya que reduce directamente los espacios de reproducción del zancudo y ayuda a disminuir el riesgo de contagios.