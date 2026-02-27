"Negro Marín" ya está en Perú: Presunto cabecilla criminal fue extraditado desde España

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde de este viernes, el extraditado Miguel Ángel Marín Morón, alias "Negro Marín", llegó al Perú procedente de España en un vuelo comercial bajo custodia de agentes de Interpol.

Su arribo, que fue alrededor de las 5:34 p.m., marca un hito en la lucha contra el crimen organizado, pues se le considera uno de los líderes de 'Los Sanguinarios de la Construcción', organización vinculada a extorsión y sicariato en Lima norte.

Apenas pisó suelo peruano, Marín fue conducido a las instalaciones del Ministerio Público en San Juan de Lurigancho, donde se le practicará la evaluación correspondiente por parte del médico legista. Posteriormente, será trasladado a la carceleta de requisitorias, en cumplimiento de los protocolos de extradición y seguridad.

Próximos pasos judiciales

El procedimiento contempla una audiencia de control de identidad, en la que se confirmará oficialmente su situación legal en territorio peruano. Dada la categoría de búsqueda internacional que pesaba sobre él, se espera que esta diligencia sea transmitida a través de la señal pública de Justicia TV, lo que convierte el caso en un asunto de interés nacional.

Perfil criminal

Marín fue detenido en España en noviembre de 2025 y aceptó el proceso de extradición. En Perú, se le atribuye liderazgo en una organización criminal dedicada a la extorsión de empresas de construcción y transporte, además de su presunta participación en al menos cuatro homicidios.

Era considerado lugarteniente de Adam Smith Lucano Cotrina, alias "El Jorobado", y enemigo rival de Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte'.

La llegada de Negro Marín refuerza la estrategia de cooperación internacional contra el crimen organizado. La Fiscalía espera que, al haberse allanado al proceso de extradición, pueda aportar información clave para desarticular otras redes criminales que operan en Lima y Callao.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público, Jorge Chávez Cotrina, explicó cómo los criminales 'Negro Marín' y 'El Monstruo' mantuvo una disputa por el cobro de cupos a transportistas.... pic.twitter.com/qXyOssn7Ia — Exitosa Noticias (@exitosape) February 27, 2026

El caso refleja la importancia de los mecanismos de extradición en la lucha contra el crimen transnacional. La transmisión pública de la audiencia servirá para garantizar transparencia y reforzar la confianza ciudadana en el sistema judicial.

La extradición de "Negro Marín" ya es un hecho: está en Perú y bajo custodia del Ministerio Público. Su evaluación médica, traslado a requisitorias y posterior audiencia de control de identidad marcan el inicio de un proceso judicial que será seguido de cerca por la ciudadanía y los medios, dada la relevancia del caso en la lucha contra el crimen organizado.