Tragedia en Bolivia: Perú expresa condolencias a tras accidente aéreo en El Alto

El Gobierno del Perú, a través de la Cancillería, expresó su solidaridad al pueblo y Gobierno de Bolivia tras el trágico accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto internacional de El Alto, que dejó un saldo de víctimas mortales y heridos.

En un comunicado difundido en redes sociales, la Cancillería lamentó profundamente la pérdida de vidas humanas y transmitió sus condolencias a las familias afectadas. El mensaje oficial subrayó la cercanía entre ambos países y la voluntad de acompañar a Bolivia en este difícil momento.

"El Perú extiende sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas en este difícil momento", señaló el pronunciamiento.

El siniestro se produjo cuando un avión militar de carga, modelo Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), intentaba aterrizar en condiciones climáticas adversas. La pista se encontraba cubierta de hielo tras una granizada, lo que habría impedido frenar a la aeronave.

El impacto fue devastador: al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos que circulaban en las inmediaciones fueron alcanzados por la aeronave. El aeropuerto de El Alto fue cerrado temporalmente, afectando vuelos nacionales e internacionales.

Reacciones sociales

El accidente generó conmoción en Bolivia y en la región. Testigos relataron escenas de caos y desesperación, mientras equipos de bomberos y policías trabajaban para rescatar a los heridos y controlar el fuego. La magnitud de la tragedia convirtió el hecho en un tema de interés nacional e internacional.

El pronunciamiento de la Cancillería peruana refleja la importancia de la solidaridad regional frente a tragedias de gran impacto. Más allá de las relaciones diplomáticas, el gesto busca transmitir acompañamiento humano y político en un momento de dolor colectivo.

La tragedia también abre un debate sobre la seguridad aérea en condiciones extremas y la necesidad de protocolos más estrictos para operaciones militares y civiles en aeropuertos de altura como El Alto.

El Gobierno del Perú se sumó a las muestras de solidaridad hacia Bolivia tras el accidente aéreo en El Alto. Mientras las autoridades bolivianas investigan las causas del siniestro, el mensaje de la Cancillería peruana subraya la cercanía y el apoyo regional en medio de una tragedia que enluta a ambos pueblos.