Demoras en el Metropolitano: Rutas A y C se retrasan hasta 12 minutos por congestión en plaza Ramón Castilla

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la noche del viernes 27 de febrero, la operación del servicio del Metropolitano registró demoras de hasta 12 minutos en las rutas A y C debido a congestión vehicular en los alrededores de la plaza Ramón Castilla, ubicada en el centro de Lima.

La situación generó molestias entre los pasajeros que se desplazaban hacia sus centros de trabajo, estudios y otras actividades. La entidad pidió comprensión a los usuarios ante las molestias ocasionadas por esta situación.

La afectación se evidenció en ambos sentidos de las rutas A y C, que conectan zonas del norte y sur de la capital con el centro de la ciudad. Pasajeros indicaron que la espera en estaciones superó los tiempos regulares y que algunas unidades llegaron con alta ocupación debido a la acumulación de usuarios en los paraderos.

Recordemos que la ruta A abarca 16 paraderos y va desde la Estación Central hasta la estación Naranjal, en su tramo norte. Por su parte, la Línea C, la tercera más utilizada según ATU, conecta el centro de Lima con la zona sur de la ciudad en el distrito de Chorrillos. El servicio inicia en la estación Ramon Castilla y termina en Matellini.

El sistema del Metropolitano de Lima informó a través de sus canales oficiales sobre las demoras y recomendó a los usuarios tomar previsiones ante posibles retrasos. Asimismo, se indicó que el personal operativo se encontraba monitoreando el flujo vehicular en la zona para restablecer la regularidad del servicio en el menor tiempo posible.

#ATUInforma | Debido a congestión vehicular en la Plaza Ramón Castilla, en Cercado de Lima, se registra alta congestión vehicular. Los buses de las rutas A y C del Metropolitano presentan demoras aproximadas de 12 minutos en ambos sentidos. Agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/3o3HGzgIa0 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) February 28, 2026

ATU informa sobre perros retirados en terminal Naranjal

Recientemente, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó cuál fue el destino de los cuatro perritos que retiraron la mañana del sábado 21 de febrero, en exteriores de la estación Naranjal del Metropolitano, en medio de la indignación y pedido de colectivos ciudadanos por conocer el destino de los animales.

Según una publicación realizada por la institución y acompañada por fotos, los cuatro perros conocidos como Toby, Panda, Luna y Lalo se encuentra bajo el cuidado permanente en un albergue en Ancón.

Los cuatro canes permanecerán de manera temporal en este hogar de mascotas, donde se les está ofreciendo un espacio seguro, en condiciones apropiadas para su descanso.

Esto se pudo lograr luego de que representantes de la ATU se reunieran con representantes de la agrupación 'Patitas de Naranjal', con quienes coordinaron acciones conjuntas y se les informó del traslado de las mascotas.