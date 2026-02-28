Comisión Disciplinaria toma medidas drásticas contra Rabanal, Concha y Fara tras denuncia de Alianza Lima

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Comisión Disciplinaria de la FPF abrió expediente contra Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara, luego de la denuncia de Alianza Lima por el enfrentamiento verbal que se produjo al final del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Rabanal, Concha y Fara explotaron contra hinchas

La fecha 4 del Apertura no terminó nada bien para Universitario de Deportes. Cuando el reloj ya marcaba el final del partido ante Sporting Cristal, el marcador quedó igualado 2-2 y la frustración se respiraba en cada rincón del estadio Alberto Gallardo. Pero lo más tenso vino después.

Cuando los jugadores y el comando técnico se dirigían a los vestuarios del estadio, Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara pasaron por el pasillo que da a la tribuna occidente, donde un grupo de hinchas celestes no se guardó absolutamente nada.

Según lo registrado en videos que empezaron a circular en redes sociales en las horas siguientes, los hinchas rimenses encararon verbalmente a los mencionados integrantes del cuadro crema y la respuesta no se hizo esperar.

Los tres miembros de Universitario reaccionaron con insultos y amenazas, generando un cruce verbal que rápidamente se volvió viral. Ese episodio fue el punto de partida de todo lo que hoy tiene a la 'U' bajo la lupa.

Alianza Lima presenta denuncia

La situación se agravó aún más cuando Alianza Lima decidió presentar una denuncia formal ante la Comisión Disciplinaria de la FPF contra el técnico Javier Rabanal y los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara.

Desde el club blanquiazul solicitaron expresamente que "se investiguen los hechos de los tres involucrados al final del partido ante Sporting Cristal", al considerar que el enfrentamiento verbal con los hinchas rimenses amerita una sanción para los integrantes del plantel merengue.

Comisión Disciplinaria abre expediente

A raíz de lo sucedido, la Comisión Disciplinaria de la FPF abrió un expediente contra los mencionados. Para evaluar una eventual sanción, el organismo tomará como base el informe del delegado del partido entre cremas y celestes.

Universitario de Deportes ya fue notificado formalmente. El club tendrá tres días hábiles para presentar sus descargos, con el objetivo de evitar que Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara reciban una sanción disciplinaria.

Una vez evaluados los informes, las pruebas audiovisuales y los documentos presentados por las partes involucradas, la Comisión Disciplinaria emitirá su resolución final.

La Comisión Disciplinaria de la FPF no cierra el caso contra Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara. El expediente sigue abierto tras la denuncia de Alianza Lima por el lío que se armó después del empate entre Universitario y Cristal, y ahora solo queda esperar los descargos del club crema.