Irán utilizará "todo su poder" tras ataque de EE.UU. e Israel, anunció su Fuerza Armada

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Irán anunció que "utilizarán todo su poder" y acusa a Estados Unidos e Irán de cometer una "agresión militar flagrante". Precisan que la respuesta de la nación iraní "será decisiva".

Irán lo considera violación a su soberanía

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció que responder a la agresión militar por parte de Estados Unidos e Irán es un "derecho legítimo" garantizado por la Carta de la ONU.

En el comunicado precisan que han sido objeto "una vez más" de un agresión que atenta contra su territorio y soberanía nacional.

Así, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní declaró que los ataques aéreos se constituyen como una clara violación del Artículo 2, Párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas.

Detallan que los ataques tuvieron múltiples objetivos tal como infraestructura de defensa como zonas civiles en varias ciudades iraníes.

La ofensiva militar ocurrida durante la mañana de este sábado 28 de febrero fue confirmado por el presidente Donald Trump, mientras que "Teherán y Washington mantenían gestiones diplomáticas", precisa el comunicado.

Comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores @IRIMFA: Las Fuerzas Armadas de #Irán utilizarán todo su poder y capacidad para responder a los ataques de Estados Unidos y del régimen sionista. La historia demuestra que los iraníes nunca se han rendido ante la agresión y la... pic.twitter.com/FUS6bLQ3KX — Embajada de la R. I. de Irán en Venezuela (@Eiranencaracas) February 28, 2026

Irán utilizará "todo su poder" tras ofensiva militar de EE.UU. e Israel

En el documento precisan que el pueblo iraní ha hecho "todo lo necesario" con el fin de evitar la guerra, sin embargo, la situación actual exigiría defender a su país y hacerle frente al ataque militar de Estados Unidos e Israel ocurrido este 28 de febrero.

"La historia demuestra que los iraníes nunca se han rendido ante la agresión y la hegemonía extranjeras. La respuesta de la nación iraní será contundente y hará que los agresores se arrepientan de su acto criminal", precisa en el documento.

De esta manera, aseguran que han agotado las vías diplomáticas y que se responderá con decisión a cualquier agresión. Añadió que Irán inició las negociaciones pese a conocer las "intenciones" de la otra parte con el fin de presentar su caso ante la comunidad internacional.

En esa línea, las autoridades iraníes instan al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo de Seguridad y a sus miembros a actuar con urgencia. Invitan a los países a "condenar inequívocamente" la agresión y evitar la escalada de violencia que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región y el mundo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán enfatiza en que no se someterá ante la agresión militar y el pueblo iraní utilizará "todo su poder" ante el ataque militar de Estados Unidos e Israel.