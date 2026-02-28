PNP reporta 101 detenidos y desarticula seis bandas criminales tras operativos en las últimas horas.

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Duro golpe a la criminalidad. Hace unas horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) dio cuenta de los resultados de los operativos realizados en las últimas horas. Producto de ellos, se reportó la detención de 101 personas y la desarticulación de seis bandas criminales dedicadas a diversos delitos.

PNP reporta más de 100 detenidos

Nuestro reportero Kevin García informó en directo desde la comisaría de Cotabambas, donde la Policía brindó detalles sobre los resultados de sus últimos operativos. El general PNP Fabricio Vargas ofreció más información sobre las intervenciones en diversos distritos de Lima.

"Tenemos 101 detenidos, 20 requisitoriados, de los cuales hay una banda criminal; dos por robo agravado, cinco por hurto agravado, un sujeto por violación y 11 por diversos delitos", declaró para nuestro medio.

Asimismo, Vargas informó que se incautaron dos armas de fuego, 1,436 ketes de pasta básica de cocaína y 21 ketes de clorhidrato de cocaína. "Tenemos seis bandas desarticuladas por diversas actividades delictivas. También se incautaron ocho celulares, dos cartuchos de dinamita y se recuperaron cuatro vehículos", señaló.

Entre los casos más destacados, se informó sobre la captura de dos ciudadanos de nacionalidad extranjera que se dedicaban al "gota a gota" en el distrito de Santa Anita. Ambos fueron detenidos en flagrancia con más de medio millar de tarjetas que utilizaban para ofrecer préstamos fraudulentos.

Asesinan mototaxista en Breña

Un nuevo hecho de sangre se registró hace unas horas en el distrito de Breña. Un mototaxista de 25 años fue asesinado de al menos tres disparos mientras estacionaba su vehículo. Los sicarios se dieron a la fuga y, tras el atentado, enviaron mensajes de amenaza a sus compañeros transportistas.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió en la cuadra cinco del jirón Mantaro. La víctima responde al nombre de Ángel Torres Sarmiento, quien además de ser transportista también era comerciante de la zona. Fue asesinado mientras estacionaba su vehículo frente a una vivienda.

Una de las testigos del atentado aseguró que fueron tres disparos los que acabaron con la vida de Ángel Torres. "El chico estaba en retroceso y en eso vino la moto lineal y le disparó tres balazos. Ahí ya no hubo más", dijo una vecina.

De esta manera, la Policía Nacional del Perú reafirmó su compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada y los delitos comunes. Las autoridades señalaron que los operativos continuarán en distintos puntos de la capital, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.