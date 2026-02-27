Prisión preventiva contra Adrián Villar sería "poco posible", señala abogado penalista

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Jorge Zuñiga señaló que es poco posible que proceda la prisión preventiva en contra de Adrián Villar. Precisó que por los delitos de homicidio culposo y fuga recibiría cinco años máximo, por lo que estaría por debajo del mínimo requerido.

Prisión preventiva sería "poco posible"

La investigación por el caso de Lizeth Marsano continúa y con ella las diligencias que forman parte. A puertas del vencimiento del plazo de detención preliminar que se dará la madrugada del domingo 1 de marzo, la Fiscalía evaluará si dispondrá libertad o pedirá prisión preventiva tal como solicitó la familia.

De acuerdo al análisis del abogado penalista "sería muy poco posible" esta eventual medida. Ello, debido a que estimación de la pena en contra de Adrián Villar debe superar los cinco años para solicitar la prisión preventiva.

"Objetivamente hablando sería muy poco posible una prisión preventiva. La ley prevé que la prognosis de pena para el caso concreto tenía que arribar sobre los cinco años", precisó.

En ese sentido, indica que el caso de Lizeth Marzano se abrió por la comisión de un solo delito que es el de homicidio culposo y por la fuga tras el accidente de tránsito.

Así, sumando las penas de manera individual "no alcanzaría en una pena específica mayor a los cinco años" debido a que el caso de Villar tendría una pena atenuada por tener 21 años y sin condenas previas.

Peligro de fuga y no de obstaculización

El letrado Jorge Zuñiga indicó que no observa un peligro de obstaculización en la investigación por parte de la defensa de Adrián Villar, sin embargo, el peligro de fuga sería más fácil de probar.

Según explica, el ordenamiento jurídico habilita el derecho a la no autoincriminación, la no obligación de entregarse a las autoridades. En ese sentido, la reunión con las personas posterior al accidente sería parte de la facultad del investigado.

"Esta reunión que tiene con la familia, suerte de asesoramiento es una extensión del propio derecho de defensa por lo que no lo vería como un peligro de obstaculización, pero sí evidenció el peligro de fuga que se materializa a partir de los hechos planteados", indicó.

Las penas que recibiría el investigado Adrián Villar no superaría el tiempo estimado para que la medida de prisión preventiva pueda ser solicitada por la Fiscalía, según precisó el abogado penalista Jorge Zúñiga.