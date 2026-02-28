¿Cuál es el precio del DÓLAR HOY? Así cotiza el tipo de cambio en Perú este 28 de febrero

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú es una variable económica importante, por lo cual conocer el tipo de cambio te permitirá tomar mejores decisiones financieras este sábado 28 de febrero.

Precio del dólar en Perú este sábado

Si buscas anticiparte a escenarios económicos y tomar decisiones informadas sobre el ahorro, las inversiones o compras con el dólar en el mercado cambiario peruano, es ideal conocer primero cuál es su valor actual: ¿subió o bajó? Pues bien, recordemos que esa divisa es un indicador de la salud económica y estabilidad financiera tanto para las personas como para las empresas.

El tipo de cambio para la compra y venta afecta muchas áreas de la vida cotidiana. En ese marco, una entidad que te permite conocer el precio diario de la moneda extranjera en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), y así puedas identificar si es el mejor momento para realizar alguna operación con esa divisa.

SÁBADO, 28 DE FEBRERO COMPRA VENTA S/ 3.350 S/ 3.361

Las cifras reflejadas en el cuadro de arriba dejan entrever una leve variación, en comparación con el último viernes 27 de febrero, donde la compra era de S/3.353 y la venta de S/3.360.

Tipo de cambio dólar paralelo

Saber el tipo de cambio del dólar paralelo (también conocido como dólar 'Ocoña' o de la calle) te permitirá evitar pérdidas por variaciones bruscas o vender la divisa al mejor precio. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, la cotización en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú este sábado es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.345 | Venta S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo este 28 de febrero.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

El tipo de cambio del dólar cerró ayer, viernes 27 de febrero, en 3,3540 (con una apertura de 3,3590), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3554, con un máximo de 3,3560 y un mínimo de 3,3530, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Cierre del tipo de cambio interbancario.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

En medio de los recientes cambios en el país: gobierno de transición de José María Balcázar y gabinete de Denisse Miralles, cabe recordar por qué varía el precio del dólar en nuestro país. Pues bien, su valor se ve influenciado por diversos factores, entre ellos:

La oferta y la demanda de dólares y soles en el mercado.

de dólares y soles en el mercado. Las políticas económicas de la Reserva Federal ( Fed) y las tasas de interés de EE. UU.

y las tasas de interés de EE. UU. Los acontecimientos geopolíticos y económicos internacionales.

internacionales. Las decisiones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y las tasas de interés.

Incertidumbre política local.

Así que en nuestro país, donde la economía está fuertemente influenciada por el tipo de cambio del dólar, es necesario saber cuándo es el mejor momento para cambiar dólares a soles, precisamente este sábado 28 de febrero.