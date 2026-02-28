Cantante de Corazón Serrano publica sentido mensaje tras la muerte de su papito: "Te supliqué que no te fueras"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante de Corazón Serrano, Edu Baluarte, publicó un sentido mensaje en su cuenta de TikTok tras la muerte de su papito, el hombre que fue su principal figura paterna. Frente a la dolorosa noticia, miles de personas no dudaron en expresarle su respaldo, enviándole mensajes de aliento.

Edu Baluarte anuncia muerte de su papito

El protagonista de esta historia es Edu Baluarte, voz masculina de Corazón Serrano, quien utilizó sus redes sociales para anunciar el fallecimiento de su abuelito, a quien siempre consideró su padre.

La publicación apareció en su cuenta de TikTok el último miércoles 25 de febrero, fecha en la que, según contó el propio artista, su ser querido partió a la eternidad.

Acompañando un video donde solo se muestra una foto en la que aparece recostado sobre su abuelo, Edu Baluarte escribió un mensaje que no tardó en generar miles de reacciones: "Esta canción que canté con tanto sentimiento... Hoy me toca vivirla. Te vas y no volverás, papito, QEPD. Te amaré por siempre".

De fondo, se escucha una de las canciones más sentidas del repertorio de Corazón Serrano: "Te vas y no volverás", tema que hoy cobra un significado completamente distinto para el joven cantante.

Edu Baluarte recibe ola de apoyo

En la publicación de Edu Baluarte, los seguidores no tardaron en hacerse sentir y llenaron la caja de comentarios con mensajes de apoyo, cariño y condolencias.

Entre los comentarios que más se repitieron, se leen frases como: "Hay que ser valientes para seguir en pie después de ver partir a un ser amado", "Donde tú vayas, él siempre va ser tu estrellita para que te vea brillar" y "Mis condolencias, perder a un ser querido es muy triste y doloroso".

Edu Baluarte regresó a Corazón Serrano

Edu Baluarte se unió a Corazón Serrano en enero de 2023, en plena celebración de las tres décadas de los Guerrero Neyra. Aunque su entrada prometía una nueva etapa, el cantante no tardó mucho en anunciar que se lanzaba como solita.

Pero como el buen hijo siempre vuelve, tras dos años alejado, Edu dejó a sus fans con la boca abierta al confirmar su regreso. Fue en las fiestas de Año Nuevo de este 2026 cuando se oficializó su reingreso, iniciando una segunda oportunidad en la orquesta de cumbia más popular del país.

Así, Edu Baluarte, cantante de Corazón Serrano, publicó un sentido mensaje tras la muerte de su papito, una despedida que conmovió a miles de seguidores y que deja en evidencia el duro momento personal que hoy atraviesa el artista.